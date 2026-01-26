Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни Європейського Союзу не обмежувати використання позики Україні на суму €90 млрд виключно закупівлями всередині ЄС.

Про це він заявив під час виступу в Європейському парламенті в Брюсселі під час обміну думками з депутатами щодо питань безпеки.

Закупівлі збої для України: Рютте закликає ЄС до гнучкості

За словами генерального секретаря НАТО, Брюссель не повинен за будь-яку ціну наполягати на використанні Києвом цих коштів лише для придбання озброєння європейського виробництва за принципом Buy EU (тобто купуй в ЄС).

На думку Рютте, критична ситуація на фронті передбачає прагматичніший підхід. Це дасть можливість Україні отримувати необхідне озброєння з будь-яких доступних джерел.

Водночас Рютте звернув увагу, що хоча Європа активно розширює власну оборонну промисловість, однак її поточних потужностей замало для задоволення термінових запитів Києва.

Наразі європейський військово-промисловий комплекс не спроможний постачати необхідну кількість того, що потрібно Україні для оборони та стримування, стверджує генеральний секретар НАТО.

Він звернув увагу, що наразі немає альтернативи програмі PURL, яка постачає Україні критично важливе обладнання американського виробництва, тоді як інші ініціативи доповнюють ці зусилля. Серед них – чеська ініціатива.

– Це була ініціатива, спочатку започаткована данцями та литовцями, яка зараз є загальноприйнятою для багатьох країн Європи, – сказав він.

Марк Рютте закликав Європейський Союз дозволити Україні вільно витрачати кредитні €90 млрд, відмовившись від суворих обмежень на купівлю товарів лише всередині території ЄС.

