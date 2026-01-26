Президент Владимир Зеленский подтвердил, что следующая трехсторонняя встреча между командами Украины, России и США запланирована на воскресенье, 1 февраля.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении по итогам событий 26 января.

Зеленский о новой трехсторонней встрече

– Сегодня был уже полный отчет нашей делегации – ребята вернулись после трехсторонних встреч. За долгое время снова был формат с американцами и россиянами, – отметил Зеленский.

Сейчас смотрят

По словам президента, они успели обсудить различные вопросы более военного характера – то, что касается шагов для окончания войны, реального контроля и мониторинга.

По мнению Зеленского, есть вопросы, которые должны быть подготовлены к следующей встрече. Предварительно, они говорили о том, что команды Украины, России и США встретятся еще раз в воскресенье, 1 февраля.

– Будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу. Украина будет максимально подготовлена по всем вопросам, которые должны быть обсуждены и согласованы. Украина всегда была и будет на стороне мира. Единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, это Россия, – сказал он.

Как утверждает президент, нужны реальные результаты дипломатии, чтобы не было впечатления, что россияне используют переговорный процесс с очень циничной и жесткой целью – откладывают новые меры давления на Москву, которые могли бы сработать.

Он убежден, что давление необходимо. Именно давление и его последствия – результат санкций и блокирования российских операций – работают на прекращение войны. Необходимо, чтобы партнеры об этом не забывали, подчеркнул Зеленский.

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.