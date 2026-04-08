Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто якобы предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову документ о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом свидетельствует утечка аудио, о которой сообщает Reuters.

Скандал с Сийярто и Лавровым: что известно

Отмечается, что аудио опубликовало консорциум расследовательских новостных агентств, включая VSquare.org.

Они стали последними из серии истоков разговоров, якобы показывающих, как правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана работало над удовлетворением российских интересов и подрывом усилий ЕС по помощи Украине.

Обнародование записей происходит за несколько дней до выборов, на которых часто расходящийся мысленно с Брюсселем Орбан сталкивается с самым сложным вызовом за свое 16-летнее правление. Независимые опросы показывают, что проевропейский претендент одержит победу в воскресенье, так что это может отвлечь Будапешт от Москвы.

– Я пришлю это вам. Это не проблема, – говорит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в одном разговоре после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва пытается получить документ о роли языков меньшинств в переговорах Украины о вступлении в ЕС.

Не было понятно, о каком документе идет речь и был ли он доступен в открытом доступе.

Спикер венгерского правительства не сразу ответил на запрос о комментарии в среду. От Кремля не было никаких немедленных комментариев.

Базирующаяся в Варшаве VSquare публиковала и аудиозапись другого разговора между Сиярто и Лавровым в марте.

Тогда издание независимо проверило аудиозаписи из источников в нескольких странах и с помощью внешних аудиоэкспертов.

Разговоры в трех аудиоклипах, опубликованных в среду, имеют дружеский тон.

Так, Лавров называет Сийярто “другом”, а венгерский коллега сообщает русскому, что он “всегда к его услугам”.

Другие разговоры, подробно описанные в письменной форме, касаются подготовки к визиту Орбана в Москву в 2024 году, когда Венгрия председательствовала в ЕС, или блокирование очередной серии санкций ЕС против Москвы в 2025 году из-за ее вторжения в Украину.

В третьей аудиозаписи Сиярто спрашивает Лаврова о подробностях того, что обсуждалось на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в 2025 году.

Сиярто часто ездил в Москву с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. 4 марта он встретился с Путиным, чтобы обсудить, среди других вопросов, поставки нефти.

В ответ на критику по поводу подрыва усилий ЕС по помощи Украине, Орбан заявил, что его целью является удержание Венгрии от войны и защита ее интересов.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя эти аудио, заявил, что поведение венгерских представителей “действительно невероятно”.

Напомним, Сийярто уже признал регулярные разговоры с Лавровым на заседаниях ЕС.

Ранее стало известно, что в октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора сообщил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что готов приложить максимум усилий, чтобы способствовать урегулированию войны в Украине путем проведения саммита в Будапеште.

