Витік розмов: Сійярто пропонував Москві дані про євроінтеграцію України – ЗМІ
- У ЗМІ з’явилися записи, де Петер Сійярто нібито обіцяє Лаврову передати документи щодо вступу України до ЄС.
- Автентичність аудіо офіційно не підтверджена, але витік уже викликав політичний резонанс у Європі.
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто нібито запропонував своєму російському колезі Сергію Лаврову документ щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це свідчить витік аудіо, про який повідомляє Reuters.
Скандал з Сійярто та Лавровим: що відомо
Зазначається, що аудіо опублікував консорціум розслідувальних новинних агентств, включаючи VSquare.org.
Вони стали останніми з серії витоків розмов, які нібито показують, як уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана працював над задоволенням російських інтересів та підривом зусиль ЄС щодо допомоги Україні.
Оприлюднення записів відбувається за кілька днів до виборів, на яких Орбан, який часто розходиться у думках з Брюсселем, стикається з найскладнішим викликом за своє 16-річне правління. Незалежні опитування показують, що проєвропейський претендент здобуде перемогу в неділю, тож це може відвернути Будапешт від Москви.
– Я надішлю це вам. Це не проблема, – каже міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в одній розмові після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва намагається отримати документ про роль мов меншин у переговорах України про вступ до ЄС.
Не було зрозуміло, про який документ йдеться і чи був він доступний у відкритому доступі.
Речник угорського уряду не одразу відповів на запит про коментар у середу. Від Кремля не було жодних негайних коментарів.
VSquare, що базується у Варшаві, публікувала й аудіозапис іншої розмови між Сіярто та Лавровим у березні.
Тоді видання незалежно перевірило аудіозаписи, отримані з джерел у кількох країнах та за допомогою зовнішніх аудіоекспертів.
Розмови у трьох аудіокліпах, опублікованих у середу, мають дружній тон.
Так, Лавров називає Сійярто “другом”, а угорський колега повідомляє російському, що він “завжди до його послуг”.
Інші розмови, детально описані в письмовій формі, стосуються підготовки до візиту Орбана до Москви у 2024 році, коли Угорщина головувала в ЄС, або блокування чергової серії санкцій ЄС проти Москви у 2025 році через її вторгнення в Україну.
У третьому аудіозаписі Сіярто запитує Лаврова про подробиці того, що обговорювалося на зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у 2025 році.
Сіярто часто їздив до Москви з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. 4 березня він зустрівся з Путіним, щоб обговорити, серед інших питань, постачання нафти.
У відповідь на критику щодо підриву зусиль ЄС щодо допомоги Україні, Орбан заявив, що його метою є утримання Угорщини від війни та захист її інтересів.
Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ці аудіо, заявив, що поведінка угорських представників “справді неймовірна”.
Нагадаємо, Сійярто вже визнав регулярні розмови з Лавровим під час засідань ЄС.
Раніше стало відомо, що у жовтні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час телефонної розмови повідомив кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що готовий докласти максимум зусиль, щоб сприяти врегулюванню війни в Україні шляхом проведення саміту в Будапешті.