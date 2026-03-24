Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто офіційно визнав, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час закритих зустрічей країн-учасників Євросоюзу. Він також назвав це “суттю дипломатії”.

Про це пишуть Euronews та Telex.

Позиція Європейського Союзу

Інформація про те, що Петер Сійярто міг спілкуватися з російським очільником МЗС Сергієм Лавровим під час закритих європейських засідань, була опублікована іноземними ЗМІ.

Зараз дивляться

Пізніше такі ж підозри висловили й європейські представники. Через це Євросоюзу, за даними журналістів, довелося обмежити доступ Угорщини до конфіденційних даних через побоювання витоку даних до РФ.

– Ці звинувачення є вибухонебезпечними, оскільки держави-члени ЄС зобов’язані дотримуватися принципу щирої співпраці, а зміст таких зустрічей вважається конфіденційним, – йдеться в матеріалі Еuronews.

Позиція Угорщини

Зауважимо, що угорські представники до цього моменту відкидали усі звинувачення та називали їх фейковими новинами.

Тепер же Сійярто наголосив, що “спілкування з іншими партнерами є суттю дипломатії”. Він заявив, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.

– Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ Росії, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими союзниками до та після засідань Ради Європейського Союзу. Те, що я кажу, може звучати різко, але дипломатія – це розмови з лідерами інших країн, – сказав Петер Сійярто.

Він також опублікував відео в соціальних мережах, в якому заперечував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради у закордонних справах. Він додав, що на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюються.

– Кожен міністр приносить свій телефон до кімнати, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості, – сказав угорський представник.

Петер Сійярто додав, що нібито не боїться, що інформація з його телефонних розмов з Сергієм Лавровим буде оприлюднена, оскільки він представляє ту саму позицію по телефону, що і публічно.

– Ви не можете звинуватити мене в тому, що я не був прямолінійним і чесним, – заявив він.

Угорське видання Telex пише, що журналіст Direkt36 і VSquare Саболч Паньї нещодавно опублікував стенограму телефонної розмови 2020 року між Петером Сійярто та Сергієм Лавровим, у якій Сіярто просив російського міністра закордонних справ запросити прем’єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні до Москви для допомоги в кампанії Словацької соціалістичної партії.

Петер Сійярто заявив, що не має ілюзій щодо європейських спецслужб і вважає грубим, що “міністр закордонних справ європейської країни прослуховується таким чином”.

– Я міністр закордонних справ вже 11 з половиною років, ви б здивувалися, якби знали, скільки міністрів закордонних справ та глав держав зверталися до мене з проханням організувати зустріч з лідером іншої країни, – сказав він.

За його словами, він завжди допомагав, коли ці прохання не суперечили національним інтересам Угорщини.

Він підтвердив, що звертався до Сергія Лаврова з проханням про зустріч у Москві для Петера Пеллегріні, але зазначив, що це новина великої давності, він завжди чітко говорив, що співпраця в Центральній Європі є важливою метою зовнішньої політики Угорщини і “завжди легше співпрацювати з суверенним урядом, ніж з урядом, який фінансується Соросом”.

Контекст

Ці викриття з’явилися на тлі зростання політичної напруженості перед парламентськими виборами в Угорщині.

Партія Фідес прем’єр-міністра Віктора Орбана стикається з жорстким викликом з боку партії Тіса лідера опозиції Петера Мадяра, яка наразі лідирує в опитуваннях громадської думки.

Уряд Орбана є одним з небагатьох у Європі, хто підтримує регулярні зв’язки з Кремлем. Угорщина також продовжує імпортувати великі обсяги викопного палива з Росії, незважаючи на тиск ЄС щодо зменшення енергетичної залежності від Москви.

Сійярто відвідував Москву 16 разів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Його остання поїздка відбулася 4 березня, коли він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи повідомлення про контакти оточення Орбана з Росією, заявив, що не здивований цією інформацією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.