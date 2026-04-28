Варшава відпустила російського археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого очікувала Україна. Його передали росіянам в межах обміну.

Про це повідомляють Rzeczpospolita та The Guardian.

Як Польща відпустила Бутягіна

Зазначається, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що Бутягін є серед людей, яких Польща відпустила під час обміну ув’язненими.

– Один з тих, кого ми обміняли – російський історик, який був у процесі екстрадиції до України, – визнав він.

Тим часом видання The Guardian з посиланням на росЗМІ уточнило, що в рамках обміну Польща звільнила саме Олександра Бутягіна.

Відомо, що обмін відбувався у форматі “п’ять на п’ять”. Як пишуть RMF24 та Polsat News, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Білорусі Джон Коул повідомив, що американській команді “вдалося допомогти у звільненні” трьох поляків та двох молдаван.

Серед звільнених із білоруської в’язниці, зокрема, журналіст Анджей Почобут, який провів там п’ять років за критику лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

Це був обмін полоненими між Росією та Білоруссю, з одного боку, та Польщею й Білоруссю – з другого.

У коментарі російському інформагентству ТАСС у ФСБ РФ заявили, що віддали польській стороні п’ятьох людей, засуджених у Росії та Білорусі “за шпигунство”. Серед них у тому числі назвали двох офіцерів спецслужб Молдови.

Як відреагувала Україна

Офіс Генерального прокурора заявив, що й надалі використовуватиме всі доступні процесуальні механізми процедури заочного переслідування для притягнення Олександра Бутягіна до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини.

– Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина РФ Олександра Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні. Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму, – пояснили в ОГП.

Зазначається, що подальший процес притягнення Бутягіна до відповідальності буде відбуватися за процедурою заочного переслідування.

Тим часом в МЗС зазначили, що Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин Олександр Бутягін, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України.

– Очевидно, що російська сторона цинічно використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами, – розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий виданню Інтерфакс-Україна.

Він додав, що країна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських суб’єктів, які працюють на окупацію та війну.

– Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій, Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів, – пообіцяв він.

Що відомо про справу Бутягіна

Зауважимо, що Олександр Бутягін є 54-річним науковцем та співробітником Ермітажу з 1993 року.

Він спеціалізується на античній археології Північного Причорномор’я. З кінця 1990-х років – очолював розкопки в Керчі.

Бутягін був затриманий співробітниками Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали на початку грудня 2025 року за запитом прокуратури у Варшаві.

Його затримання відбулося під час транзитного переїзду археолога з Нідерландів до Балкан через польську територію.

В Україні археолог під підозрою за умисне часткове знищення об’єкта археологічної спадщини – комплексу Стародавнє місто Мірмекіон, що розташований у Керчі на території окупованого Криму.

Попередньо відомо, що сума завданих збитків перевищує 200 млн гривень.

Пов'язані теми:

