Польські спецслужби нещодавно затримали у Варшаві відомого російського археолога, працівника Ермітажу, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення нелегальних розкопок у Криму.

Як повідомляють російські ЗМІ, йдеться про завідувача відділу стародавньої археології Ермітажу Олександра Бутягіна.

У Польщі затримали Олександра Бутягіна

Окружний суд Варшави заарештував затриманого на 40 днів.

Наразі розглядається подання України щодо його можливої екстрадиції, повідомляє Rmf24.

Чоловіка затримала Агенція внутрішньої безпеки Польщі в одному з готелів столиці.

Він перебував у Польщі проїздом під час подорожі з Нідерландів на Балкани та водночас проводив серію лекцій з археології по Європі.

Українська прокуратура оголосила його в розшук у листопаді цього року за організацію нелегальних археологічних експедицій у Криму з 2014 року.

Зокрема, його група проводила розкопки у стародавньому місті Мірмекій на березі Керченської протоки без дозволів української влади.

За даними слідства, дії археолога призвели до часткового знищення об’єктів культурної спадщини, збитки оцінено у 200 млн грн. За цей злочин йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Росіянин відмовився свідчити в Окружній прокуратурі Варшави.

Після подання України суд оцінить питання його екстрадиції до України. Посольство Росії у Польщі було поінформоване про арешт.

За інформацією ЗМІ, у Росії вже скасували лекції Олександра Бутягіна, заплановані на другу половину грудня, зокрема у Москві.

