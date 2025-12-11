У Варшаві затримали археолога Ермітажу, якого розшукує Україна через розкопки в Криму
- У Варшаві затримали російського археолога, оголошеного в міжнародний розшук Україною.
- Чоловік підозрюється у нелегальних розкопках у Криму та завданні збитків культурній спадщині.
- Суд Польщі заарештував його на 40 днів, розглядається питання можливої екстрадиції до України.
Польські спецслужби нещодавно затримали у Варшаві відомого російського археолога, працівника Ермітажу, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення нелегальних розкопок у Криму.
Як повідомляють російські ЗМІ, йдеться про завідувача відділу стародавньої археології Ермітажу Олександра Бутягіна.
У Польщі затримали Олександра Бутягіна
Окружний суд Варшави заарештував затриманого на 40 днів.
Наразі розглядається подання України щодо його можливої екстрадиції, повідомляє Rmf24.
Чоловіка затримала Агенція внутрішньої безпеки Польщі в одному з готелів столиці.
Він перебував у Польщі проїздом під час подорожі з Нідерландів на Балкани та водночас проводив серію лекцій з археології по Європі.
Українська прокуратура оголосила його в розшук у листопаді цього року за організацію нелегальних археологічних експедицій у Криму з 2014 року.
Зокрема, його група проводила розкопки у стародавньому місті Мірмекій на березі Керченської протоки без дозволів української влади.
За даними слідства, дії археолога призвели до часткового знищення об’єктів культурної спадщини, збитки оцінено у 200 млн грн. За цей злочин йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Росіянин відмовився свідчити в Окружній прокуратурі Варшави.
Після подання України суд оцінить питання його екстрадиції до України. Посольство Росії у Польщі було поінформоване про арешт.
За інформацією ЗМІ, у Росії вже скасували лекції Олександра Бутягіна, заплановані на другу половину грудня, зокрема у Москві.