Киев готовится открыть экспорт украинского оружия за границу. Речь идет, в частности, о дронах, ракетах и ​​боевых технологиях, протестированных в рамках войны с россиянами.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Экспорт оружия из Украины: что известно

Владимир Зеленский заметил, что уже согласованы все детали на уровне украинских государственных институций.

Сейчас смотрят

– Сейчас наша экспертиза безопасности и оружие, которая была проверена современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей, – говорится в заявлении.

Он уточнил, что Киев предлагает партнерам, помогающим Украине, особый формат сотрудничества Drone Deals. Речь идет о специальных соглашениях по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами союзников, а также обеспечения украинской экспертизы и технологического обмена.

– Сегодня утвердил направления такой межгосударственной работы и проработку автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия. Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных институтов и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание работы компаний, – пояснил украинский лидер.

По его словам, это позволит украинским компаниям получить реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первым.

Президент утверждает, что профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, что является прямым результатом как государственных инвестиций в оборонную промышленность, так и сотрудничества с партнерами.

Подготовкой перечня стран, куда экспорт оружия невозможен из-за сотрудничества с Россией, занимаются МИД Украины, разведка и СБУ.

Украинский лидер признает, что это серьезный вызов – не допустить попадания в россияне наших технологий и образцов оружия.

– СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется избыток – то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребности сил обороны нашего государства, – рассказал он.

Президент Украины добавил, что за счет того, что Украина имеет колоссальную экспертизу безопасности, есть “сильные возможности производить оружие”.

– Нужны также автоматические разрешения на экспорт в таком режиме, чтобы время получения разрешения было четким и не создавало почву коррупции. Наш особый формат работы с партнерами, которые помогают Украине – Drone Deals – уже в работе со странами из трех частей мира: Ближний Восток и Залив, Европа и Кавказ, – перечислил он.

Также Зеленский анонсировал, что есть предложение для американцев, однако условия должны быть выгодны Украине, а также должен быть четкий контроль, а деньги за экспорт должны помогать нам защищаться.

Помимо прочего, украинский лидер предупредил об изменениях в работе некоторых государственных компаний, которые, по его словам, работают “до сих пор не в государственных интересах и не на государственный бюджет”.

Напомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский рассказал о Drone Deal – стратегическом соглашении, которое Украина предлагает европейским партнерам.

По его словам, Drone Deal включает в себя системную защиту от массированных дроновых атак. Это уникальная система, которая сейчас есть только у Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.