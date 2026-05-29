В НАТО осудили Россию из-за падения дрона на жилой дом в Румынии. Тем временем Бухарест обвинил Москву в “серьезной и безответственной эскалации”.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Эллисон Гарт и обращении пресс-службы МИД Румынии.

Реакция НАТО на падение дрона в Румынии

Эллисон Гарт подчеркнула, что альянс осуждает РФ за то, что ее дрон упал на многоквартирный дом в Румынии.

Она отметила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает связь с румынскими властями по поводу этого инцидента.

– Мы осуждаем безрассудство России, и НАТО будет продолжать укреплять нашу оборону от всех угроз, включая беспилотников, – заявила она.

Что заявили в Румынии

Тем временем Румыния назвала падение дрона РФ в Галаце “серьезной и безответственной эскалацией”.

В МИД сообщили, что из-за российских действий в Галаце (Румыния) два человека получили легкие ранения, а само здание пришлось эвакуировать, чтобы погасить пожар, возникший на крыше помещения.

Министерство национальной обороны Румынии в связи с появлением российских беспилотников на радарах подняло в воздух самолеты и вертолет.

Также в Бухаресте заявили о намерении принять дипломатические меры в ответ на российскую агрессию.

– Румыния примет необходимые дипломатические меры для реагирования на это серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства, – подытожили в заявлении.

В Румынии просят НАТО ускорить передачу средств борьбы с беспилотниками.

Там отмечают, что именно Россия несет прямую ответственность за инцидент и остается государством-агрессором, действия которого представляют угрозу региональной безопасности.

Напомним, в конце апреля 2026 года, после очередной российской атаки на Украину, в Румынии уже находили обломки беспилотников вблизи города Галац.

Тогда повреждения получили электроопора и хозяйственное сооружение, а для мониторинга ситуации румынская сторона также поднимала истребители.

