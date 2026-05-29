В НАТО засудили Росію через падіння дрона на житловий будинок в Румунії. Тим часом Бухарест звинуватив Москву у “серйозній та безвідповідальній ескалації”.

Про це йдеться у заяві речниці НАТО Еллісон Гарт та зверненні пресслужби МЗС Румунії.

Реакція НАТО на падіння дрона в Румунії

Еллісон Гарт наголосила, що альянс засуджує РФ за те, що її дрон впав на багатоквартирний будинок в Румунії.

Вона зазначила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує зв’язок з румунською владою з приводу цього інциденту.

– Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, зокрема безпілотників, – заявила вона.

Що заявили в Румунії

Тим часом Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці “серйозною і безвідповідальною ескалацією”.

У МЗС повідомили, що через російські дії в Галаці (Румунія) двоє людей отримали легкі поранення, а саму будівлю довелося евакуювати, щоб погасити пожежу, яка виникла на даху приміщення.

Міністерство національної оборони Румунії у зв’язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літаки і гелікоптер.

Також у Бухаресті заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь на російську агресію.

– Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів для реагування на це серйозне порушення міжнародного права та свого повітряного простору, – підсумували в заяві.

В Румунії просять НАТО прискорити передання засобів боротьби з безпілотниками.

Там зауважують, що саме Росія несе пряму відповідальність за інцидент і залишається державою-агресором, дії якої становлять загрозу регіональній безпеці.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2026 року, після чергової російської атаки на Україну, в Румунії вже знаходили уламки безпілотників поблизу міста Галац.

Тоді пошкоджень зазнали електроопора та господарська споруда, а для моніторингу ситуації румунська сторона також піднімала винищувачі.

