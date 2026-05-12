Румыния призвала страны Европейского Союза усилить защиту восточного фланга в связи с регулярными нарушениями воздушного пространства российскими дронами. В Бухаресте считают, что ЕС должен перегруппировать имеющиеся оборонные ресурсы, чтобы более эффективно реагировать на угрозы со стороны РФ.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по вопросам безопасности заявил министр обороны Румынии Раду Мируца.

Защита восточного фланга

По словам главы румынского Минобороны, страны восточного фланга НАТО и ЕС гораздо острее ощущают последствия российских атак, чем государства в центре Европы.

– Несколько раз в месяц российские дроны входят в воздушное пространство НАТО и Румынии. Если в центре континента эти риски почти не ощущаются, то на периферии они являются постоянными, – подчеркнул Мируца.

Он отметил, что проблема касается не только Румынии, но и всего восточного фланга Евросоюза. По его мнению, страны ЕС должны перераспределить часть оборонных ресурсов ближе к границам, которые находятся под наибольшей угрозой российских атак.

Раду Мируца также сообщил, что с начала 2026 года по меньшей мере 14 российских дронов нарушили воздушное пространство Румынии.

Министр призвал партнеров по ЕС объединить и перегруппировать имеющиеся военные возможности для противодействия таким инцидентам и усиления защиты восточных границ Европейского Союза.

Ночью 28 апреля на крышу дома в центре Кишинева упал объект, похожий на дрон.

Напомним, что российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Молдовы и Румынии. В Молдове на приграничных с Украиной территориях падали российские дроны.

Кроме того, российские дроны входили в воздушное пространство Польши.

Источник : Європейська правда

