Президент Европейского совета Антониу Кошта связался с Кремлем, чтобы вовлечь российского диктатора Владимира Путина в обсуждение путей прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Зачем президент Евросовета связался с Кремлем

По словам людей, знающих этот вопрос, президент Евросовета Кошта связался с Кремлем, чтобы привлечь Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

Сейчас смотрят

Главный советник Кошты провел два разговора с чиновником российского чиновника, близким к Путину, с целью подготовки для более содержательных переговоров в будущем, сказал один из источников.

– Нам нужно в подходящий момент провести переговоры с Россией, чтобы решить общие вопросы безопасности, – сказал Кошта журналистам в прошлом месяце.

Некоторые страны ЕС выдвинули идею назначения специального представителя для переговоров с Москвой, чтобы обеспечить мир между Украиной и Россией. Но эта идея противоречива и связана с рисками, говорят источники.

В частности, Путин предложил в качестве переговорщика бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который фактически десятилетиями находился на зарплате Кремля благодаря своей работе в ОАО Газпром, пишет издание.

Германия, Франция и Великобритания обсудили стратегию привлечения Путина к мирным переговорам в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские чиновники видят возможность вовлечь Путина в переговоры, поскольку российские войска безуспешно пытаются продвинуться на поле боя, когда Украина усилила удары внутри РФ, а экономические расходы войны растут.

По словам одного из чиновников, высокопоставленные должностные лица европейских стран стремятся скоординировать свой подход, поскольку война переходит в новую фазу. Они готовятся к моменту, когда коммуникация с Кремлем усилится.

Как утверждают в издании, мирное соглашение между США и Ираном, которое снизит цену на нефть, также сократит экспортные доходы Российской Федерации от продажи энергоносителей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.