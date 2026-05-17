Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил своим близким, что принял решение уйти в отставку с должности, но он намерен сделать это на своих условиях.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Действительно ли Стармер уйдет в отставку

Как утверждается, Кир Стармер сообщил близким друзьям о намерении уйти в отставку с должности премьер-министра Великобритании и определил четкий график своего увольнения.

– Кир понимает политическую реальность. Он понимает, что нынешний хаос невыносим. Он просто хочет иметь возможность сделать это достойно и способом, который он сам выберет. Он составит график, – утверждает член британского Кабинета министров.

По словам другого источника в Кабинете министров, до сих пор неясно, когда именно премьер-министр Великобритании сделает заявление о своем увольнении.

Некоторые высокопоставленные союзники Стармера призвали его воздержаться от любых заявлений, пока не получат первые данные опросов и агитаций по дополнительным выборам в Мейкерфилде.

Однако один из источников в кабинете британского премьера утверждает, что Стармер не собирается рисковать, ожидая результатов дополнительных выборов. По его мнению, это было бы слишком большим личным унижением.

– Если он будет ждать, а потом победит Бернем, это будет выглядеть так, словно он вытеснил его с должности, – сказал собеседник.

