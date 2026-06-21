Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий піти у відставку. Він визначив графік свого залишення посади, хоча джерело в уряді стверджує, що Стармер залишається зосередженим на продовженні роботи з управління країною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела британської газети Observer.

Стармер готовий піти у відставку з посади прем’єра Британії

У повідомленні йдеться, що Стармер обговорював це питання з дружиною у своїй заміській резиденції в Чекерсі, перш ніж прийняти остаточне рішення. Але високопоставлені діячі Лейбористської партії очікують чіткої заяви щодо його майбутнього вже в понеділок.

Зараз дивляться

Водночас джерело в уряді заявило, що Стармер залишається зосередженим на своїй роботі, звернувши на попередні заяви, які він робив з цього приводу.

Нещодавно британський прем’єр-міністр заявив, що боротиметься з будь-якими викликами своєму керівництву.

Як зазначають у виданні, якщо Стармер піде у відставку або буде звільнений, то це означатиме, що Велика Британія призначить свого сьомого прем’єр-міністра трохи більше ніж за 10 років – найвищу плинність кадрів за майже два століття.

У травні Daily Mail із посиланням на власні джерела повідомляло, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив своїм близьким про рішення піти у відставку, але він має наміри піти з посади на своїх умовах.

Як стверджувало інше джерело в Кабінеті міністрів, дотепер залишається незрозумілим, коли саме прем’єр-міністр Великої Британії може зробити заяву про своє звільнення.

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