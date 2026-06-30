Венгрия не будет лишать временной защиты украинцев призывного возраста — Мадьяр
- Правительство Венгрии выступило против предложения Еврокомиссии лишить статуса временной защиты тех военнообязанных украинцев, которые выехали за границу без официального разрешения властей.
- Премьер-министр Венгрии Мадьяр заверил, что даже после возможного ужесточения общеевропейских правил в марте 2027 года Будапешт продолжит предоставлять убежище мужчинам, избегающим призыва.
Правительство Венгрии не поддерживает предложение Европейского Союза о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время дебатов в парламенте.
Венгрия обещает предоставлять убежище украинцам призывного возраста
Лидер венгерской партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи расспросил Мадьяра о новой инициативе Европейской комиссии, которая предусматривает, что в будущем военнообязанные украинцы, выехавшие без разрешения властей, не смогут получить статус временной защиты в ЕС.
Как утверждает Тороцкаи, венгерское правительство должно определиться с позицией по этой инициативе, учитывая, что она затронет интересы численной венгерской общины в Закарпатской области.
Мадьяр назвал вопрос Тороцкой “стучанием в открытую дверь”. По словам премьер-министра, позиция Венгрии уже известна с публичного заседания Совета ЕС, где министр внутренних дел Габор Посфай прямо выступил против предложения Еврокомиссии.
Усиленные требования начнут действовать в марте 2027 года. Как заверил премьер-министр, Венгрия все равно продолжит предоставлять убежище прибывающим в страну во избежание призыва.
По информации из открытых источников, Европейский Союз обсуждает возможное исключение мужчин призывного возраста из программы временной защиты для украинцев, действующей с начала полномасштабной войны.
Однако в Совете Европы раскритиковали возможные ограничения для украинских мужчин в странах ЕС. В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти утверждает, что исключение украинских мужчин призывного возраста по временной защите в странах ЕС может быть дискриминационным.