Правительство Венгрии не поддерживает предложение Европейского Союза о том, что украинским мужчинам призывного возраста не следует предоставлять временную защиту.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время дебатов в парламенте.

Венгрия обещает предоставлять убежище украинцам призывного возраста

Лидер венгерской партии Mi Hazánk Ласло Тороцкаи расспросил Мадьяра о новой инициативе Европейской комиссии, которая предусматривает, что в будущем военнообязанные украинцы, выехавшие без разрешения властей, не смогут получить статус временной защиты в ЕС.

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Как утверждает Тороцкаи, венгерское правительство должно определиться с позицией по этой инициативе, учитывая, что она затронет интересы численной венгерской общины в Закарпатской области.

Мадьяр назвал вопрос Тороцкой “стучанием в открытую дверь”. По словам премьер-министра, позиция Венгрии уже известна с публичного заседания Совета ЕС, где министр внутренних дел Габор Посфай прямо выступил против предложения Еврокомиссии.

Усиленные требования начнут действовать в марте 2027 года. Как заверил премьер-министр, Венгрия все равно продолжит предоставлять убежище прибывающим в страну во избежание призыва.

По информации из открытых источников, Европейский Союз обсуждает возможное исключение мужчин призывного возраста из программы временной защиты для украинцев, действующей с начала полномасштабной войны.

Однако в Совете Европы раскритиковали возможные ограничения для украинских мужчин в странах ЕС. В частности, комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти утверждает, что исключение украинских мужчин призывного возраста по временной защите в странах ЕС может быть дискриминационным.

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