Премьер Венгрии анонсировал встречу с Зеленским и назвал РФ жестоким агрессором
- Петер Мадьяр рассказал о короткой беседе с Владимиром Зеленским.
- Стороны договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу.
Во время саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стороны договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу.
Об этом Петер Мадьяр заявил журналистам перед началом официальной части саммита НАТО в Анкаре, сообщает Интерфакс-Украина.
Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским
Премьер-министр Венгрии рассказал, что накануне у него состоялся короткий разговор с Владимиром Зеленским.
— Вчера у меня была возможность коротко пообщаться с президентом Зеленским, и мы договорились встретиться на двусторонней основе в ближайшее время, — сказал Мадьяр.
По его словам, встреча сначала состоится в Будапеште или в Киеве, а потом лидеры встретятся в Берегово.
При этом он подчеркнул, что Венгрия и дальше будет поддерживать Украину гуманитарной помощью.
В то же время, по словам главы венгерского правительства, Будапешт не меняет своей позиции по поводу военной поддержки.
— Украина — жертва, а Россия — жестокий агрессор, и Украина имеет право защищать свою территориальную целостность. Но Венгрия не будет предоставлять Украине ни оружие, ни войска, — заявил он.
Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия поддерживает единство Североатлантического блока.
По его словам, правительство уже приняло решение постепенно увеличивать оборонные расходы страны и планирует довести их до 5% ВВП к 2035 году.
— Венгры верят в силу и единство НАТО. В наших общих интересах — иметь единый альянс, и мы твердо намерены восстановить Венгрию в качестве надежного союзника, — заявил премьер.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не поддерживает предложение Европейской комиссии о лишении украинских мужчин призывного возраста права на временную защиту в странах ЕС.
По его словам, Будапешт выступает против таких изменений и продолжит предоставлять убежище украинцам, прибывающим в Венгрию, даже после возможного введения новых правил Евросоюза.