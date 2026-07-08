Во время саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стороны договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу.

Об этом Петер Мадьяр заявил журналистам перед началом официальной части саммита НАТО в Анкаре, сообщает Интерфакс-Украина.

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Мадьяр анонсировал встречу с Зеленским

Премьер-министр Венгрии рассказал, что накануне у него состоялся короткий разговор с Владимиром Зеленским.

— Вчера у меня была возможность коротко пообщаться с президентом Зеленским, и мы договорились встретиться на двусторонней основе в ближайшее время, — сказал Мадьяр.

По его словам, встреча сначала состоится в Будапеште или в Киеве, а потом лидеры встретятся в Берегово.

При этом он подчеркнул, что Венгрия и дальше будет поддерживать Украину гуманитарной помощью.

В то же время, по словам главы венгерского правительства, Будапешт не меняет своей позиции по поводу военной поддержки.

— Украина — жертва, а Россия — жестокий агрессор, и Украина имеет право защищать свою территориальную целостность. Но Венгрия не будет предоставлять Украине ни оружие, ни войска, — заявил он.

Мадьяр также подчеркнул, что Венгрия поддерживает единство Североатлантического блока.

По его словам, правительство уже приняло решение постепенно увеличивать оборонные расходы страны и планирует довести их до 5% ВВП к 2035 году.

— Венгры верят в силу и единство НАТО. В наших общих интересах — иметь единый альянс, и мы твердо намерены восстановить Венгрию в качестве надежного союзника, — заявил премьер.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не поддерживает предложение Европейской комиссии о лишении украинских мужчин призывного возраста права на временную защиту в странах ЕС.

По его словам, Будапешт выступает против таких изменений и продолжит предоставлять убежище украинцам, прибывающим в Венгрию, даже после возможного введения новых правил Евросоюза.

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