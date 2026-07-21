Угорська гросмейстерка Юдіт Полгар відхилила пропозицію прем’єр-міністра Петера Мадяра обійняти посаду президента країни. За словами спортсменки, для неї це велика честь, однак вона не готова взяти на себе таку відповідальність.

Про це Полгар повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Чому Юдіт Полгар відхилила пропозицію Петера Мадяра

Спортсменка зазначила, що високо цінує прагнення глави уряду висунути на найвищу державну посаду незалежного кандидата, який перебуває поза політикою. Втім, наразі вона не бачить себе в цій ролі.

Зараз дивляться

— Я високо ціную жест прем’єр-міністра, який, попри значний вплив своєї партії в парламенті, висунув на посаду президента незалежного кандидата, що стоїть понад партійною політикою. Водночас я не відчуваю в собі сил взяти на себе історичну відповідальність за об’єднання роз’єднаної нації, тому не можу прийняти цю пропозицію, — наголосила Полгар.

Шахістка також додала, що зробить усе можливе, аби “підтримати нового, незалежного та шанованого президента республіки у досягненні цих цілей”.

Раніше Петер Мадяр анонсував зустріч із Володимиром Зеленським і назвав РФ жорстоким агресором. За його словами, зустріч відбудеться спершу у Будапешті або в Києві, потім лідери зустрінуться у Береговому.

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