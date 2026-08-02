Единственная атомная электростанция Венгрии в Пакше может впервые за 44 года полностью прекратить выработку электроэнергии из-за критического падения уровня воды в Дунае.

Почему Венгрия останавливает единственную АЭС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в ночь на 2 августа будет остановлен предпоследний энергоблок АЭС Пакш, а впоследствии станция полностью прекратит работу. Если это произойдет, то впервые с момента запуска электростанции 44 года назад она не будет производить электроэнергию.

Причиной такого решения стало резкое падение уровня воды в Дунае. Обычно именно она используется для охлаждения реакторов.

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В то же время в пресс-службе АЭС уточнили, что по состоянию на 2 августа будет работать только второй энергоблок и то лишь на 50% мощности.

Там подчеркнули, что полное прекращение работы пока зависит от дальнейшего развития ситуации.

– В случае дальнейшего снижения уровня воды последний активный блок также будет остановлен, что приведет к полному прекращению производства электроэнергии, – сообщили на станции.

После этого персонал должен будет обеспечивать охлаждение уже остановленных реакторов.

Венгров призвали экономить электроэнергию

Из-за риска остановки единственной атомной электростанции в пресс-службе АЭС Пакш обратились к населению с призывом максимально сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки с 17:00 до 22:00.

Еще 31 июля Петер Мадьяр предупреждал, что страна может столкнуться с энергетическим кризисом из-за продолжительной жары и обмеления Дуная.

Помимо населения, правительство призвало добровольно снизить потребление электроэнергии крупных промышленных потребителей, в частности производителей автомобилей и аккумуляторов.

В настоящее время окончательное решение о полной остановке АЭС будет зависеть от того, продолжит ли снижаться уровень воды в Дунае в ближайшие дни.

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что августовская жара может увеличить потребление электроэнергии.

Энергосистему готовят к максимальным нагрузкам.

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