Єдина атомна електростанція Угорщини Пакш може вперше за 44 роки повністю припинити виробництво електроенергії через критичне падіння рівня води в Дунаї.

Чому Угорщина зупиняє єдину АЕС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в ніч на 2 серпня буде зупинено передостанній енергоблок АЕС Пакш, а згодом станція повністю припинить роботу. Якщо це станеться, то вперше з моменту запуску електростанції 44 роки тому вона не вироблятиме електроенергію.

Причиною такого рішення стало різке падіння рівня води в Дунаї. Зазвичай саме вона використовується для охолодження реакторів.

Зараз дивляться

Водночас у пресслужбі АЕС уточнили, що станом на 2 серпня працюватиме лише другий енергоблок і лише на 50% потужності.

Там наголосили, що повне припинення роботи поки залежить від подальшого розвитку ситуації.

– У разі подальшого зниження рівня води останній активний блок також буде зупинено, що призведе до повного припинення виробництва електроенергії, – повідомили на станції.

Після цього персонал має забезпечувати охолодження вже зупинених реакторів.

Угорців закликали економити електроенергію

Через ризик зупинки єдиної атомної електростанції в пресслужбі АЕС Пакш звернулися до населення із закликом максимально скоротити споживання електроенергії, особливо у вечірні години пікового навантаження з 17:00 до 22:00.

Ще 31 липня Петер Мадяр попереджав, що країна може зіткнутися з енергетичною кризою через тривалу спеку та обміління Дунаю.

Окрім населення, уряд закликав добровільно знизити споживання електроенергії великих промислових споживачів, зокрема виробників автомобілів та акумуляторів.

Наразі остаточне рішення про повну зупинку АЕС залежатиме від того, чи продовжить знижуватися рівень води в Дунаї найближчими днями.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що серпнева спека може збільшити споживання електроенергії.

Енергосистему готують до максимальних навантажень.

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