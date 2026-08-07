В пятницу, 7 августа, Европейский Союз утвердил новые санкционные списки в отношении РФ.

Об этом сообщила высокая представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в соцсети Х (Twitter).

ЕС утвердил новые санкции против России

Дипломат подчеркнула, что каждая очередная атака РФ на гражданскую инфраструктуру Украины является для Европы бесспорным поводом для усиления экономического и политического давления на агрессора.

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По словам Каллас, в обновленные списки вошли пять человек, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.

— Поскольку российская армия застряла в поле боя, Москва еще больше усиливает кампанию террора против мирного населения. ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию, пока Москва не прекратит войну, — подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, 23 июля Совет ЕС окончательно принял очередной масштабный пакет санкций против РФ, нанесший существенный удар по российской энергетике, финансовому сектору и операциям с криптовалютой.

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