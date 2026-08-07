У п’ятницю, 7 серпня, Європейський Союз затвердив нові санкційні списки щодо РФ.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

ЄС затвердив нові санкції проти Росії

Дипломатка наголосила, що кожна чергова атака РФ на цивільну інфраструктуру України є для Європи беззаперечним приводом для посилення економічного та політичного тиску на агресора.

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За словами Каллас, до оновлених списків увійшли п’ять осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу.

— Оскільки російська армія застрягла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти мирного населення. ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну, — підкреслила Кая Каллас.

Нагадаємо, 23 липня Рада ЄС остаточно ухвалила черговий масштабний пакет санкцій проти РФ, який завдав суттєвого удару по російській енергетиці, фінансовому сектору та операціях із криптовалютою.

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