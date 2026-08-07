ЄС запровадив нові санкції проти представників російського ВПК
У п’ятницю, 7 серпня, Європейський Союз затвердив нові санкційні списки щодо РФ.
Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).
ЄС затвердив нові санкції проти Росії
Дипломатка наголосила, що кожна чергова атака РФ на цивільну інфраструктуру України є для Європи беззаперечним приводом для посилення економічного та політичного тиску на агресора.
За словами Каллас, до оновлених списків увійшли п’ять осіб, причетних до російського військово-промислового комплексу.
— Оскільки російська армія застрягла на полі бою, Москва ще більше посилює кампанію терору проти мирного населення. ЄС має продовжувати посилювати тиск на Росію доти, доки Москва не припинить війну, — підкреслила Кая Каллас.
Нагадаємо, 23 липня Рада ЄС остаточно ухвалила черговий масштабний пакет санкцій проти РФ, який завдав суттєвого удару по російській енергетиці, фінансовому сектору та операціях із криптовалютою.