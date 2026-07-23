Рада Європейського союзу затвердила 21-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку вона веде проти України.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у четвер, 23 липня.

Рада ЄС затвердила 21-й пакет санкцій проти РФ

 – Сьогодні Рада ухвалила 21-й пакет обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її війну агресії проти України. Він включає жорсткі економічні санкції, що зачіпають сектори, що мають найбільший вплив на економіку Росії та її здатність підживлювати війну агресії проти України, а також найбільшу партію окремих переліків за останні чотири роки, загалом 218, з яких 48 фізичних осіб та 170 організацій, – йдеться в повідомленні.

У Раді ЄС зауважили, що новий пакет має на меті подальше послаблення російської економіки та військової машини.

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Що передбачає новий пакет санкцій проти Росії

21-й пакет санкцій розширює чорні списки рекордною від початку повномасштабного вторгнення кількістю нових прізвищ.

Документ передбачає масштабні обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти фінансового сектору Росії, а ще містить нові заходи щодо криптовалют.

До санкційного переліку додали нові судна так званого “тіньового флоту”.

– Це найбільший за останні чотири роки пакет санкцій, який загалом охоплює 218 нових позицій. Під обмеження потрапили понад сто банків і криптовалютних операторів, більш як 40 суден “тіньового флоту”, а також кілька нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі, які допомагають Москві продовжувати війну, – написала в Х голова Європейської дипломатії Кая Каллас.

В пресслужбі Ради ЄС наголошують, що 21-й пакет санкцій проти РФ є “наслідком нещодавніх жорстоких військових ударів Росії, навмисно спрямованих на цивільну інфраструктуру”.

Зокрема, на енергетичні, водопровідні та медичні заклади, культурні та релігійні об’єкти, що спричиняє серйозні труднощі для цивільного населення.

В Раді ЄС наголосили, що Євросоюз залишається рішучим у підтримці та посиленні тиску на Росію, щоб вона припинила війну та розпочала змістовні переговори щодо справедливого та тривалого миру.

Зеленський привітав нові санкції ЄС

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Він зазначив, що українські пропозиції були враховані під час його підготовки.

– Вдячний Європейському Союзу та всім європейським лідерам за ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії. Дуже важливо, що тиск на Росію за її війну, яку вона почала і відмовляється зупиняти, продовжується. І в цьому пакеті є сильні кроки, щоб обмежити російські доходи, зокрема й українські пропозиції, що були враховані, – написав Зеленський.

Він наголосив, що дуже важливо зберігати єдність і продовжувати тиск на Росію.

– Розраховуємо, що робота над новим, 22-м пакетом буде йти активно і вдасться реалізувати додаткові обмеження, що точно спрацюють на мир і ще більше обмежать російську здатність утримувати війну, – підсумував глава держави.

Раніше стало відомо, що постійні представники країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти Росії.

Під нові обмеження потрапили десятки російських банків, криптовалютні компанії, платформи торгівлі нафтою та судна, які допомагають “тіньовому флоту” РФ обходити санкції.

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