Апелляционный суд Хельсинки изменил приговор гражданину России Воиславу Тордену (Яну Петровскому). Вместо пожизненного заключения за военные преступления против украинских военных он получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы, сообщает Yle.

Как Яну Петровскому отменили пожизненное заключение в Финляндии

Суд признал Петровского виновным в трех военных преступлениях, совершенных в Луганской области в 2014 году. В то же время часть обвинений, по которым его ранее приговорили к пожизненному заключению, апелляционная инстанция отклонила.

В марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил Петровского к пожизненному заключению за четыре военных преступления. Россиянин обжаловал приговор, требуя отклонить обвинения или смягчить наказание.

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Дело касается засады на украинских военнослужащих 5 сентября 2014 года в Луганской области, в которой участвовали боевики ДШРГ Русич вместе с другими российскими формированиями.

Апелляционный суд установил, что Петровский был заместителем командира Русича и лично участвовал в нападении.

Во время засады против украинских военных незаконно использовался флаг Украины. В результате атаки погибли 22 украинских защитника, ещё четверо получили ранения.

Суд пришёл к выводу, что Петровский стрелял из ручного пулемёта в направлении украинских военнослужащих и вместе с другими участниками нападения несёт ответственность за их убийство и ранения.

Сам Петровский отрицал участие в боевых действиях и утверждал, что занимался созданием пропагандистских и вербовочных материалов.

Почему боевику Русича смягчили приговор

Апелляционный суд не нашел достаточных доказательств того, что Петровский лично или другие установленные члены Русича стреляли в раненых украинских военных.

Суд также постановил, что Петровского нельзя привлечь к ответственности за эти действия исключительно на основании его руководящей должности в группировке. Соответствующую часть обвинения отклонили.

Апелляция также не поддержала обвинение, связанное с вырезанием символа Русича на щеке украинского военного.

В то же время суд признал Петровского виновным в военном преступлении из-за того, что он сфотографировал командира Русича возле обгоревшего тела погибшего украинского военного и распространил этот снимок в социальных сетях.

Еще один эпизод касается публикаций Петровского о правилах группировки, согласно которым боевики Русича не должны были брать пленных и давать им пощаду.

При определении наказания суд учел не только непосредственное участие россиянина в засаде, но и его статус заместителя командира. В апелляции подчеркнули, что степень его вины была выше, чем у рядового участника боевых действий.

Петровского обязали выплатить компенсации украинцам

Апелляционный суд также расширил круг потерпевших, которым российский боевик должен выплатить компенсации. Речь идет об украинских военнослужащих, получивших ранения во время засады, и родственниках погибших защитников.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал это дело важным примером применения принципа универсальной юрисдикции.

Украина передала финским правоохранительным органам материалы собственного уголовного производства. При участии финских следователей в Украине провели 13 допросов, изучили фото- и видеоматериалы, а также провели судебно-медицинскую экспертизу.

Потерпевшие и свидетели, находившиеся в Украине, участвовали в заседаниях финского суда посредством видеосвязи.

По словам Кравченко, это первый случай, когда суд другого государства установил вину российского боевика в совершении тяжчайших международных преступлений на территории Украины.

Кто такой Ян Петровский

Ян Петровский — россиянин, один из командиров диверсионно-штурмовой группы Русич. Позже он сменил имя на Воислав Торден.

Финский суд установил, что в 2014 году Петровский исполнял обязанности заместителя командира Русича и участвовал в боевых действиях в Луганской области.

Его задержали в Финляндии в августе 2023 года. Именно после этого финские правоохранительные органы начали расследование военных преступлений, совершенных им в Украине.

Защита Петровского назвала отмену пожизненного заключения существенной победой и заявила о намерении обратиться в Верховный суд Финляндии для дальнейшей апелляции приговора.

Напомним, в марте 2025 года Окружной суд Хельсинки приговорил гражданина России Воислава Тордена (Ян Петровский) к пожизненному заключению за четыре военных преступления, совершенных в сентябре 2014 года на территории Луганской области.

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