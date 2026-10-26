Правительства Украины и Молдова подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ направлен на усиление взаимодействия обоих государств и открывает новые возможности для обмена оборонным и опытом безопасности.

Об этом заявили премьер-министры Украины Сергей Корецкий и Молдовы Василий Тофан во время совместного брифинга.

Соглашение Украины и Молдовы о военно-техническом сотрудничестве

Комментируя подписание документа, премьер-министр Украины отметил значимость новой договоренности для безопасности региона.

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– Сегодня подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Она открывает путь к обмену опытом, – отметил Корецкий.

Кроме того, Украина официально предложила Молдове расширить сотрудничество в рамках международной коалиции по разминированию.

Корецкий утверждает, что стороны уже имеют активные рабочие форматы, в частности, Межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Одесский треугольник, объединяющий Украину, Молдову и Румынию.

Молдова стремится перенять украинский опыт ПВО

Премьер-министр Молдовы акцентировал внимание на потребности в защите воздушного пространства своей страны от российских угроз.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство Молдовы нарушено более 100 раз, а беспилотники и обломки снарядов неоднократно падали на территорию страны (в частности, пять случаев зафиксировали всего за одну субботу).

– Мы не можем игнорировать эти риски. Украина аккумулировала лучший опыт в сфере защиты от дронов, в частности, благодаря эффективным и недорогим технологическим решениям. Мы хотим перенять этот опыт и найти решение для защиты воздушного пространства, – подчеркнул Тофан.

Также в контексте экономического взаимодействия стало известно, что Украина обратилась к Молдове с просьбой продлить 50-процентную скидку на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов на 2027 год.

Источник : Суспільне, Укринформ

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