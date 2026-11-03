Звіт про розширення, який Європейська комісія оприлюднить 4 листопада, підтвердить, що Україна входить до четвірки лідерів процесу євроінтеграції. Документ вперше міститиме спеціальні дорожні карти для підготовки до членства в Євросоюзі.

Про це у спілкуванні з журналістами в Києві заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє Європейська правда.

Україна залишається серед лідерів євроінтеграції

За словами Матернової, майбутній звіт ЄС стане особливим, адже на ньому не позначилося розчарування через затримку з відкриттям нових переговорних кластерів. Вона звернула увагу, що прогрес України є реальним та практичним, а не теоретичним.

Зараз дивляться

— Тож прогрес у процесі розширення тепер не є теоретичним. І це важливий рік, отже, це буде важливий звіт. У ньому ви побачите, що Україна залишається лідером. Не думаю, що це велике відкриття — сказати, що вона входить до четвірки лідерів у процесі розширення. Тож це цілком очевидно, — наголосила вона.

Матернова окремо звернула увагу на унікальність умов, в яких Україна впроваджує внутрішні реформи та рухається на шляху до ЄС.

— Я вважаю, що той факт, що Україна не відстає у п’ятому році війни та в умовах цієї неймовірної ескалації, свідками якої ми всі є з кінця літа, насправді сам по собі є надзвичайним. Гадаю, це не слід недооцінювати. І коли ми деякий час тому говорили, що Україна пише підручник про те, як проводити реформи в умовах війни – що є абсолютно безпрецедентним у світі, – це досі залишається правдою, — сказала вона.

Посолка ЄС також висловила сподівання, що до кінця поточного року вдасться відкрити інші кластери у переговорах про вступ України до ЄС.

Оприлюднення звіту відбувається на тлі активної підготовки самого Європейського Союзу до внутрішніх змін заради прийняття нових держав.

6 жовтня колегія Єврокомісії ухвалила спеціальний пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews). Ці рішення мають дозволити прийняти до складу блоку нових членів, зокрема й Україну.

В Євросоюзі розробляють детальні пропозиції, згідно з якими чотири країни-лідери євроінтеграційного процесу — Україна, Чорногорія, Молдова та Албанія — отримають чіткі дорожні карти до повноправного членства.

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