Паспортний скандал: Угорщина погрожує вислати консула України

Угорщина вживатиме заходів у відповідь, якщо Україна вишле одного з угорських консулів.

Будапешт обіцяє аналогічні заходи у відповідь, якщо Київ наважиться вислати угорського консула в Береговому.

Про це заявив у неділю перед відльотом на засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє угорське видання Origo.

– Якщо українська сторона вишле консула Угорщини, це не залишиться без пропорційної відповіді з боку угорської сторони, але є надія, що цього можна уникнути, – зазначив Сійярто журналістам.

Міністр підтвердив, що зустрінеться з українським колегою Клімкіним у Нью-Йорку, додавши, що останнім часом в Україні посилилися антиугорські настрої.

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Нагадаємо, Сійярто погрожує “ще більше сповільнити” рух України в ЄС через паспортний скандал.

Фото: Márton Kovács, kormany hu