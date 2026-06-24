Украина на Конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 25–26 июня в Гданьске, представит международным партнерам ряд масштабных проектов в сфере жилищного строительства, инфраструктуры и развития общин. Общий объем соглашений, которые планируется подписать, превысит 1,5 млрд евро.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, конференция этого года станет уже пятой по счету. Если раньше основное внимание уделялось проведению реформ, то после начала полномасштабной войны главной задачей стало масштабное восстановление страны и помощь гражданам.

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Три ключевых направления восстановления

Алексей Кулеба отметил, что средства, которые Украина планирует привлечь в ходе URC, будут направлены прежде всего на три направления:

первое — восстановление жилищной сферы и решение проблем людей, лишившихся своих домов из-за российской агрессии.

второе направление — инфраструктура. По словам министра, речь идет уже не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о создании более безопасной и устойчивой системы, которая будет отвечать вызовам войны.

третье направление — региональное восстановление через общины, ведь именно на местном уровне формируется будущее страны.

Более 2 тыс. семей ВПЛ получат жилищные ваучеры

Одним из ключевых соглашений станет помощь от Банка развития Совета Европы в размере €140 млн для украинцев, оставшихся без жилья.

Из этой суммы €80 млн будут направлены на новые жилищные ваучеры в рамках программы єВідновлення. Речь идет о выплатах по 2 млн грн защитникам и защитницам Украины, которые были вынуждены покинуть жилье на временно оккупированных территориях и имеют статус участника боевых действий или инвалидность I или II группы вследствие войны.

Кулеба подчеркнул, что у государства долгое время была проблема с обеспечением таких людей жильем, ведь многие украинцы из Донецкой, Луганской областей и Крыма воюют за Украину, но их недвижимость остается на оккупированных территориях.

Финансирование программы будет распределено на два этапа: €40 млн в 2026 году и еще €40 млн в 2027 году. Первые жилищные ваучеры должны стать доступными уже с сентября 2026 года. В целом это позволит помочь более чем 2 тыс. семьям внутренне перемещенных лиц.

Еще €60 млн в рамках этого направления будет направлено на жилищные нужды ветеранов.

Новые средства на компенсации за разрушенное жилье

Отдельно Украина привлекает финансирование для продолжения программы компенсаций за уничтоженное жилье.

Речь идет об очередном транше для проекта HOME — €50 млн от Банка развития Совета Европы и еще €50 млн от правительства Италии. Эти средства будут использованы в рамках программы єВідновлення.

Искусственный интеллект поможет планировать восстановление Украины

Еще одним важным проектом, который представят на URC, станет новый стратегический подход к восстановлению страны с использованием искусственного интеллекта.

По словам Кулебы, система анализирует большой массив данных о разрушенных объектах, поврежденном имуществе и инфраструктуре, а также учитывает законодательные документы для территориального планирования общин.

Если раньше подготовка таких расчетов могла длиться месяцами, то благодаря новой программе этот процесс занимает около трех часов.

На конференции проект планируют презентовать международным ИТ-компаниям, которые могут присоединиться к его развитию.

– Мы хотим показать, как с помощью технологий можно сделать процесс восстановления быстрее, точнее и эффективнее, – отметил Кулеба.

По его словам, URC станет площадкой не только для привлечения финансирования, но и для формирования нового видения восстановления Украины – более современного, безопасного и адаптированного к условиям войны.

Фото: Алексей Кулеба

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