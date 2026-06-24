ВСУ ликвидировали более 60 тыс. тонн боеприпасов на арсенале недалеко от Петербурга — Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины ликвидировали более 60 тыс. тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота возле Петербурга.
- По словам президента, во время доклада главы ГУР Олега Иващенко обсудили выполнение плана украинских дальнобойных санкций против России.
- Военная разведка подтвердила поражение необходимых целей среди российских военных производств, в частности предприятий радиоэлектроники и критических компонентов для армии РФ.
На арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга ВСУ ликвидировали более 60 тыс. тонн боеприпасов, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский о последствиях далекобойных санкций ВСУ
Во время доклада руководителя ГУР Олега Иващенко обговорили выполнение плана дальнобойных санкций Украины против России за эту войну и шаги, необходимые для приближения мира, написал в Telegram Владимир Зеленский.
Президент напомнил, что среди недавних результативных поражений на территории РФ – ликвидация более 60 тыс. тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга.
— Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств, — добавил Владимир Зеленский.
К тому же, Силы обороны Украины поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии.
Напомним, что в ночь на 24 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и Оренбургскому гелиевому заводу в России.
Стратегические объекты в Оренбургской области расположены на расстоянии более 1200 км от линии боевого столкновения.