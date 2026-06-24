На арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга ВСУ ликвидировали более 60 тыс. тонн боеприпасов, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о последствиях далекобойных санкций ВСУ

Во время доклада руководителя ГУР Олега Иващенко обговорили выполнение плана дальнобойных санкций Украины против России за эту войну и шаги, необходимые для приближения мира, написал в Telegram Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что среди недавних результативных поражений на территории РФ – ликвидация более 60 тыс. тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота неподалеку от Петербурга.

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— Кроме того, анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей по перечню российских военных производств, — добавил Владимир Зеленский.

К тому же, Силы обороны Украины поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критические компоненты для нужд российской армии.

Напомним, что в ночь на 24 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и Оренбургскому гелиевому заводу в России.

Стратегические объекты в Оренбургской области расположены на расстоянии более 1200 км от линии боевого столкновения.

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