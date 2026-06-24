Компания Rockstar Games объявила официальные детали стоимости и форматов продажи Grand Theft Auto VI.

Стандартная версия одной из самых ожидаемых игр последних лет будет стоить $79,99, а расширенное издание Ultimate Edition — $99,99.

Предзаказы откроются в полночь 25 июня по местному времени. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сейчас смотрят

Информации о релизе игры на ПК, в Steam или системных требованиях для компьютерной версии пока нет. Также компания не сообщала об отдельной странице игры в PS Store для украинского региона.

Физическая версия GTA 6 будет без диска

Одним из главных сюрпризов стало решение Rockstar отказаться от дисков в физическом издании игры.

Покупатели получат коробку с кодом для цифровой загрузки GTA VI вместо традиционного диска. Физические копии также поступят в продажу 12 ноября, чтобы владельцы могли заранее загрузить игру и быть готовыми к запуску.

Те, кто оформит цифровой предзаказ, смогут начать предварительную загрузку на консоли с 12 ноября.

После анонса часть фанатов поставила под сомнение целесообразность покупки физической версии без диска. Пользователи также обсуждают, можно ли будет перепродать игру после активации кода и удастся ли передать его другому человеку.

Журналистка, специализирующаяся на видеоиграх, Вик Худ назвала цену стандартного издания “довольно разумной”, но отметила, что отсутствие диска может не понравиться коллекционерам физических копий.

В то же время, по ее мнению, такой подход помогает сократить перепродажи и риск утечек информации до релиза.

Что получат покупатели GTA VI Ultimate Edition

За $99,99 игроки получат дополнительные транспортные средства, оружие, элементы одежды для персонажей и другой бонусный контент.

Профессор бизнеса видеоигр Нью-Йоркского университета Йост ван Дрюнен считает такую модель продаж удачной стратегией. По его словам, компания одновременно предлагает базовый вариант для широкой аудитории и более дорогую версию для самых преданных поклонников серии.

Эксперты также предполагают, что GTA 6 может повлиять на ценообразование в индустрии. По мнению Вик Худ, если игроки положительно воспримут повышение цены до $80, другие крупные студии могут последовать этому примеру.

GTA VI разрабатывают более четырех лет

Поклонники серии ждут продолжения с момента выхода GTA V в 2013 году. Пятая часть стала одной из самых успешных видеоигр в истории и разошлась тиражом почти 230 млн копий, принеся Rockstar миллиарды долларов дохода.

Официально разработку GTA 6 подтвердили в феврале 2022 года после пандемии Covid-19. Позже компания столкнулась с масштабной утечкой материалов после хакерской атаки, что повлияло на график разработки.

Релиз игры несколько раз переносили, а в конце 2025 года дату выхода окончательно сдвинули на ноябрь 2026-го.

События GTA VI будут разворачиваться вокруг двух главных персонажей — Люсии и ее партнера Джейсона. Люсия станет первой в истории серии полноценной женской героиней, доступной для прохождения в трехмерном мире GTA.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : BBC

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.