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Миротворцы на Донбассе: Украина, Германия, Франция и США готовят резолюцию в ООН

Украина вместе с США, Францией и Германией готовят к внесению на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Миротворці ООН

Об этом сказал на Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

– У нас есть договоренность с нашими друзьями – Соединенными Штатами, Германией и Францией. Вчера я снова разговаривал с Хайко Маасом, с госсекретарем Майком Помпео, мы внесем совместную резолюцию, – отметил Климкин.

По его словам, нужно дальше давить на Россию, так как она пытается отбиваться руками и ногами от любой настоящей миротворческой операции.

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Кроме того, Климкин отметил, что важно иметь не только военный компонент миссии ООН на Донбассе, но также вводить международную администрацию и полицейский компонент.

– Иначе Россия и в дальнейшем будет пытаться управлять оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой “миротворческой операции” – это начать процесс регионализации и федерализации Украины, – пояснил министр.

Напомним, Факты ICTV разобрались, что такое миротворческие миссии ООН, какие конфликты им удавалось решить и способны ли они стабилизировать ситуацию на Донбассе.

Фото: Getty Images

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