Президент призвал пригласить в Украину миротворческую миссию ООН. Факты ICTV разобрались, что такое миротворческие миссии ООН, какие конфликты им удавалось решить и способны ли они стабилизировать ситуацию на Донбассе.

Вчера, 26 сентября, Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН заявил, что решению конфликта в Донбассе может способствовать миротворческая миссия ООН.

Статистика ООН показывает, что количество пострадавших в зоне ООС составляет более 35 тыс, 10 тыс из которых погибли. А 1,5 украинцев стали вынужденными переселенцами в связи с военными действиями.

Факты ICTV узнали, как работают миротворцы ООН, удавалось ли им стабилизировать ситуации в странах, в каких случаях их действия приводили к обратному эффекту и, наконец, как миротворцам удастся решить конфликт на Донбассе.

О миротворческих миссиях ООН

Миссии ООН направленны на установление мира в странах, которым трудно достичь стабилизации самостоятельно.

Миссии осуществляются после создания определенного мандата. Мандат выдается Советом Безопасности и устанавливается для каждой страны отдельно.

Там прописываются полномочия миротворцев и сроки их деятельности. Как правило, их деятельность ограничена и они не участвуют в военных действиях. Применять оружие они могут только в целях самообороны.

В число миротворцев входят представители разных стран мира. Сегодня штаб насчитывает около 90 тыс военнослужащих.

Если посмотреть на статистику – миротворческие миссии ООН продолжаются в среднем 10-15 лет. Поэтому, на скорое окончание войны, в случае введения миротворцев, рассчитывать не стоит. Для Украины это означает скорее замораживание конфликта на Донбассе, чем его быстрое решение.

Более того, операции последних лет проводились преимущественно в странах третьего мира – Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне. Поэтому существует вероятность подорвать авторитет страны на международной арене.

Миротворцы – не гарант решения конфликта

За 70 лет существования организации было проведено 71 операцию по установлению мира. Однако, не все они были успешными.

Сомали

Миссия в Сомали продолжалась три года. Во время гражданской войны миротворцы пытались ее прекратить.

После того, как миротворцы подвергшихся нападениям со стороны одного из боевиков, они провели военные акции против этой группировки. Выступив против одного из участников конфликта, ООН тем самым ухудшила ситуацию.

На миротворцев начали периодически совершать нападения, ООН несла потери, впоследствии они стали фактически третьей стороной конфликта. Всего в ходе операции погибли около 150 миротворцев.

ООН была вынуждена вывести войска из страны, так и не прекратив войну. После этого начали всплывать факты издевательства солдат ООН над местными.

Босния

Во время массовых конфликтов на территории бывшей Югославии было принято решение отправить миротворцев для урегулирования конфликта.

Так как их действия ограничиваются мандатом, им не удалось вовремя оценить всю опасность и масштаб конфликта, а также причинить катастрофе. Это привело к так называемому геноцида в Серебреници. Тогда сербы убили более 8 тыс сербских мусульман. Это самое массовое убийство на территории Европы со времен Второй мировой войны.

Так же как и в Сомали, Боснии миротворцам не удалось установить мир в стране и впоследствии пришлось завершить миссию.

Истории успеха

В марте этого года миссия ООН завершила свою работу в Либерии, на западе Африки. В целом операция длилась 15 лет. С 1989 года в Либерии шли междоусобные гражданские войны, в результате которых погибли более 250 тысяч человек.

В 2003 году Совет безопасности ООН принял решение введение туда миротворцев.

В этом году там прошли первые легитимные выборы, во время которых власть мирным путем передалась от одного президента другому.

В частности за эти годы, кроме прекращения военных действий, миротворцы смогли:

Создать независимое СМИ и свободный доступ граждан к информации

Укрепили потенциал сил безопасности страны. Полиция страны теперь может самостоятельно осуществлять контроль за порядком.

Развить проекты в области сельского хозяйства, “зеленой” экономики, борьбы с изменением климата и городского развития.

7 лет понадобилось ООН, чтобы урегулировать ситуацию в соседней с Либерией Сьерра-Леоне. Они проводили миссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции местных боевиков.

Миссия в Кот-д’Ивуаре хотя и началась в 2004 году, но продолжается до сих пор. Ситуацию в стране удалось стабилизировать, однако сейчас миротворцы контролируют соблюдение властью определенных вопросов.

Миротворцы в Украине – за и против

Факты ICTV пообщались с военным экспертом Олегом Стариковым и узнали, как будут действовать миротворцы и на какое решения конфликта ожидать в случае введения их в зону ООС .

Вопрос введения миротворцев на оккупированные территории поднималось уже неоднократно.

Уже проведены первоочередные консультации – какие страны могут принять участие и при каких условиях. Провели и техническую оценку операции. Так, на проведение миссии понадобится 1,2 млн долларов.

Если Совет Безопасности ООН примет решение сформировать миротворческую миссию в Украине, в первую очередь они назначат должностных лиц – главу миссии, командующего силами, комиссара полиции и старший гражданский персонал.

Еще некоторое время понадобится главе миссии для того, чтобы все спланировать. И только после того, как миссия будет спланирована, чиновники отправятся на локацию. Их штаб может быть размещен как на подконтрольной территории, так и на оккупированной.

Однако, быстрого прихода миротворцев ожидать не стоит. Бюджет Совета безопасности утверждают 1 июля, а следовательно, для выделения средств придется ждать еще почти год.

Однако, Стариков отметил важную составляющей таких миссий ООН:

– Как только миротворцы войдут на территорию, там будет создана международная администрация, которая возьмет власть в свои руки и будет проводить разоружение, подготовку к выборам, защищать права людей. Будут созданы местные органы полиции, в которых буду вовлечен по 50% сотрудников с украинской стороны и со стороны “ЛДНР”.

Миротворцы введут международные суды как над боевиками, так и над украинскими военными, нарушившими законодательство. Именно поэтому, по словам Старикова, внедрение миссии ООН боятся со всех сторон:

– Буду проходить международные суды. Зайдет Римский статут, международный Гаагский трибунал. Амнистии не будет. Не будут амнистировать тех, кто совершил военные преступления и преступления против человечества.

Таким образом, миротворческая миссия ООН – это бесспорно шанс на стабилизацию ситуации на Донбассе. Однако, она имеет не только положительные последствия. Украине нужно будет заплатить соответствующую цену.

В частности, Украине придется признать, что самостоятельно власть конфликт урегулировать не может. Придется стать в ряд с теми странами третьего мира, где миротворцы ООН вводили порядок.

Более того, мы должны быть готовы к замораживанию конфликта на 5, 10 или даже 15 лет. Пока не будут урегулированы все формальности и внедрены все требования ООН.

И, наконец, международное вмешательство приведет к долгим судебным процессам над военными всех сторон конфликта. Виновных накажут, однако на это также потребуется немало времени.

Фото: gettyimages, официальная страница Facebook

Лилия Ященко