Суд приказал освободить из колонии осужденного к 8 годам лишения свободы “антимайдановца” Игната Кромского.

Обновлено 21. 16. На выезде из СИЗО автомобиль, в котором ехал Кромской, пытались блокировать активисты, сообщает Интерфакс-Украина.

Они потребовали, чтобы “Топаз” вышел из машины и ответил на их вопросы. А именно чем он намерен заниматься на свободе и планирует ли уехать в РФ или на неподконтрольную правительству часть Донбасса.

Я хочу домой, я хочу к семье. Это все, чего я хочу. У меня есть дом и им буду заниматься… Не собираюсь я в Россию. Если бы я хотел на Донбасс, я бы поехал по обмену, – сказал Кромской.

Также активисты спросили, считает ли он тех, кто воюет на Донбассе против украинских военных, боевиками и террористами.

– На Донбассе – боевики. Они за свою идею воюют, они боевики. Я не знаю, насчет террористов, – ответил Кромской.

17. 59. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Горшколепов, пишет Украинская правда.



– Сейчас идет процедура оформления процессуальных документов. Он находится в помещении суда, – сказал адвокат.

В пятницу, 28 сентября, суд рассмотрел ходатайство защиты Кромского о пересчете сроков по так называемому “закону Савченко”.

– Ему зачисленр время, проведенное под стражей с 2014 года, более 8 лет, назначенного судом наказания, – объяснил Горшколепов.

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Напомним, после приговора суда “Топаз” заявил, что не будет просить о помиловании.