Суд наказав звільнити з колонії засудженого до 8 років позбавлення волі “антимайданівця” Гната Кромського.

Оновлено 21. 16. На виїзді із СІЗО автомобіль, в якому їхав Кромський, намагалися блокувати активісти, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вони зажадали, щоб “Топаз” вийшов з машини і відповів на їхні запитання. А саме чим він має намір займатися на свободу і чи планує виїхати в РФ або на непідконтрольну уряду частина Донбасу.

– Я хочу додому, я хочу до сім’ї. Це все, чого я хочу. У мене є будинок і ним буду займатися. Не збираюся я в Росію. Якби я хотів на Донбас, я б поїхав по обміну, – сказав Кромський.

Також активісти запитали, чи вважає він тих, хто воює на Донбасі проти українських військових, бойовиками і терористами.

– На Донбасі – бойовики. Вони за свою ідею воюють, вони бойовики. Я не знаю, щодо терористів, – відповів Кромський.

17. 59. Про це повідомив його адвокат Дмитро Горшколєпов, пише Українська правда.



– Зараз триває процедура оформлення процесуальних документів. Він знаходиться в приміщенні суду, – сказав адвокат.

У п’ятницю, 28 вересня, суд розглянув клопотання захисту Кромського про перерахунок термінів званим “законом Савченко”.

– Йому зараховано час, проведений під вартою з 2014 року, більше 8 років, призначеного судом покарання, – пояснив Горшколєпов.

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Нагадаємо, після вироку суду “Топаз” заявив, що не проситиме про помилування.