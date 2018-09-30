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Я не шуба. В Киеве прошел марш за права животных

Сегодня в Киеве начался всеукраинский марш за права животных.

Марш за права тварин

Сегодня в Киеве начался всеукраинский марш за права животных, участники которого требуют уделять больше внимания к проблеме жестокого обращения с животными, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Организаторы марша сослались на слова Махатмы Ганди, для которого величие и нравственность народа проявлялась в том, как он обращается с животными.

Участники марша также сформулировали 8 требований, среди которых запрет животных в цирках и дельфинариях, закрытие меховых ферм, контактных зоопарков.

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Организаторы события также считают, что Украине не хватает центров реабилитации и содержания животных, пострадавших от людей.

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Я не шуба. В Киеве прошел марш за права животных / 3 фотографии

К слову, Факты ICTV писали о том, стоит ли брать питомцев из приютов и какой уход им нужен.

Фото: Юлия Петренко

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