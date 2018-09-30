Сьогодні у Києві розпочався всеукраїнський марш за права тварин.
Сьогодні у Києві розпочався всеукраїнський марш за права тварин, учасники якого вимагають приділяти більшу увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами, повідомляється на сторінці заходу у Facebook.
Організатори маршу послалися на слова Магатми Ґанді, для якого велич і моральність народу проявлялася у тому, як він поводиться з тваринами.
Учасники маршу також сформулювали 8 вимог, серед яких заборона тварин у цирках і дельфінаріях, закриття хутряних ферм, контактних зоопарків.
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Організатори події також вважають, що Україні не вистачає центрів реабілітації й утримання тварин, які постраждали від людей.
До слова, Факти ICTV писали про те, чи варто брати улюбленців із притулків і який догляд їм потрібний.
Фото: Юлія Петренко