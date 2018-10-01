В течение недели во многих областях Украины пройдут дожди, дневная температура снизится в среднем до +15 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 октября, почти на всей территории Украины ожидается сухая погода, только на востоке возможны дожди.
Дневная температура в центре, на востоке и юге составит +20.
В западных и северных областях – не выше +16.
В Киеве без осадков, ночью 6-8, а днем 14-16 градусов тепла.
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На среду, 3 октября, дожди прогнозируют в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях.
При этом на юге и востоке температура не изменится.
В центре +17, в западных и северных областях преимущественно +16, но местами – в Житомирской области и на северо-западе – ожидается до +13 градусов.
В столице дождь, ночью от +6 до +8, днем от +14 до +16 градусов.
В четверг, 4 октября, дождя не будет только на западе, температура воздуха снизится на всей территории страны.
На юге +18, в остальных регионах – от +12 до +14 градусов.
В Киеве дождь, ночью 5-7, ночью 11-13 выше нуля.
В пятницу, 5 октября, везде сухо и солнечно.
Теплее всего будет на юге – до +17, на остальной территории – не выше +15.
В Киеве сухо, ночью 3-5, днем 13-15 градусов тепла.
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