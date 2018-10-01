Протягом тижня у багатьох областях України пройдуть дощі, денна температура знизиться в середньому до +15 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 2 жовтня, майже на всій території України очікується суха погода, лише на сході можливі дощі.
Денна температура в центрі, на сході та півдні складе +20.
У західних та північних областях – не вище +16.
У Києві без опадів, вночі 6-8, а вдень 14-16 градусів тепла.
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На середу, 3 жовтня, дощі прогнозують у західних, північних, а також у Вінницькій і Черкаській областях.
При цьому на півдні і сході температура не зміниться.
У центрі +17, у західних та північних областях переважно +16, але місцями – в Житомирській області та на північному заході – очікується до +13 градусів.
У столиці дощ, вночі від +6 до +8, вдень від +14 до +16 градусів.
У четвер, 4 жовтня, дощу не буде тільки на заході, температура повітря знизиться на всій території країни.
На півдні +18, в інших регіонах – від +12 до +14 градусів.
У Києві дощ, вночі 5-7, вночі 11-13 вище нуля.
У п’ятницю, 5 жовтня, всюди сухо і сонячно.
Найтепліше буде на півдні – до +17, на решті території – не вище +15.
У Києві сухо, вночі 3-5, вдень 13-15 градусів тепла.
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