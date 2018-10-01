С 1 октября в Украине отменили норму об обязательном проектировании мусоропроводов в многоэтажных домах.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

– Во всей Европе такие мусоропроводы уже давно запрещены к использованию, а граждане, в свою очередь, делают все для сохранения экологического состояния нашей природы – тщательно сортируют мусор на переработку. В наши же мусоропроводы сбрасывается все без разбора, и это очень вредная привычка, от которой надо избавляться, – подчеркнул чиновник.

По его словам, согласно новым строительным нормам, необходимость проектирования мусоропроводов будет устанавливаться в каждом населенном пункте отдельно.

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– Так, вместо мусоропроводов можно использовать, например, подземный или вакуумный способ уборки мусора…Обязательная норма проектирования мусоропроводов сохраняется только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей, – пояснил Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, что Минрегион планирует внести изменения в государственные строительные нормы, что позволит проектировать в жилых домах начальные школы.

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