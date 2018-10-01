З 1 жовтня в Україні скасували норму про обов’язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхових будинках.

Про це повідомив у Facebook заступник глави Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

– У всій Європі такі сміттєпроводи вже давно заборонені до використання, а громадяни, у свою чергу, роблять все для збереження екологічного стану нашої природи – ретельно сортують сміття на переробку. У наші же сміттєпроводи скидається усе без розбору, і це дуже шкідлива звичка, від якої треба позбавлятися, – підкреслив чиновник.

За його словами, згідно з новими будівельними нормами, необхідність проектування сміттєпроводів буде встановлюватись у кожному населеному пункті окремо.

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– Так, замість сміттєпроводів можна використовувати, наприклад, підземний чи вакуумний спосіб збирання сміття…Обов’язкова норма проектування сміттєпроводів зберігається тільки в спеціалізованих будинках для людей з інвалідністю та осіб похилого віку, – пояснив Парцхаладзе.

Раніше повідомлялося, що Мінрегіон планує внести зміни у державні будівельні норми, що дозволить проектувати у житлових будинках початкові школи.

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