На фоне конфликта с Венгрией возник вопрос о двойном гражданстве. Факты ICTV выяснили, законно ли иметь второй паспорт в Украине, предусмотрен ли за это штраф и почему Венгрия развивает конфликт.

Венгрия действует вопреки международному праву и тайно выдает свои паспорта украинским гражданам на Закарпатье. Однако, несовершенство украинской законодательной базы не позволяет выдвинуть четкие обвинения Венгрии и наказать граждан с двумя паспортами.

На своей странице в Facebook Павел Климкин заявил, что если Венгрия этой неделе не отзовет своего консула с Берегово, то Украина вынуждена будет направить соответствующую ноту венгерскому правительству.

Напомним, Факты ICTV писали об истоках конфликта и варианты ее решения.

Проблема в законодательстве

Факты ICTV пообщались с адвокатами Анатолием Башловкой и Данилом Гетманцевым и узнали, как регламентируется в Украине двойное гражданство, предусмотрена ли за это ответственность и какой статус имеют украинские венгры в Закарпатье.

Ключевая проблема – в законодательстве Украины нет определения двойного гражданства и единого гражданства.

Поэтому мы можем трактовать термин Единое гражданство с разных сторон. Например, административно-территориальные единицы не могут создавать свои гражданства, поскольку оно единое – украинское. А не единое для одного человека, – отмечает Гетманцев.

Фактически, украинцы не могут иметь несколько гражданств, поскольку в Украине определено единое гражданство. Но юридической ответственности за это нет.

Не определена ни ответственность, ни возможность либо не возможность иметь другой паспорт. Нужно обращаться в Конституционный суд для разъяснения, – отмечает Башловка. Четкой административной или уголовной санкции за то, что лицо получило гражданство другого государства, нет, – заключает Данил Гетманцев.

Лишение гражданства

Лишить человека гражданства может только президент. Это положение прописано в Законе Украины №2235 О гражданстве Украины.

Так, лишение может быть по собственному желанию гражданина или по заявлению соответствующих органов. Существует комиссия Украины по вопросам гражданства, которая проводит расследование, если подозревает человека в получении второго паспорта.

Из разных источников они могут узнать, что человек имеет двойное гражданство. Например, задержание гражданина на границе. Проводится расследование, подтверждают, что человек стал гражданином другого государства. Тогда подают заявление президенту, а он принимает указ, – разъясняет Гетманцев.

Паспорт становится недействительным с момента вступления в силу указа президента. Человек изымается из всех реестров как гражданин Украины.

Поэтому, по словам Даниила Гетманцева, сдавать паспорт или намеренно изымать его у человека не обязательно:

– Человек может иметь этот паспорт, может не иметь его, но он теряет силу с момента вступления в силу указа президента.

А как же политики?

Принимая гражданство другой страны, человек дает клятву на верность. Именно поэтому встает вопрос о государственных деятелях, которые имеют два паспорта.

Такое лицо не могут допустить к секретным документам страны. Он может преследовать национальные интересы как Украины, так и другой страны, гражданами которой он является.

Человек с двумя паспортами не может занимать государственный пост. Это регулируется Законом Украины №889 О государственной службе.

Государственные служащие, имеющие двойное гражданство, должны быть уволены:

– Государственные служащие, народные депутаты и высшие должностные политические лица не могут иметь двойное гражданство или быть гражданами иностранных государств. Это является основанием для увольнения.

Так, экс-главу фискальной службы Романа Насирова зимой сняли с должности после обнародования документов, подтверждающих, что у него есть гражданство Великобритании.

Украинские венгры

Украинцы, которые получили венгерские паспорта, остаются гражданами Украины. Таким образом, они все еще могут голосовать на предстоящих президентских выборах. Кстати, так же они могут голосовать и в Венгрии.

Они имеют все права, предусмотренные законодательством для граждан Украины. Все политические права в Украине они имеют до того момента, пока не будут указом президента лишены своего статуса, – отметил Гетманцев.

Россия заплатила Венгрии

Факты ICTV поговорили с политологом Александром Палием и узнали, почему Венгрия продолжает раздувать конфликт и чем это грозит Украине.

По словам эксперта, венгерское правительство получило деньги от Кремля за инициирование конфликта с Украиной. В частности 10 млрд евро, которые Россия готова выделить Венгрии на построение атомных реакторов по российским технологиям:

– Венгрия получила деньги от России. В августе прошлого года был визит Путина в Орбана (Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии, – Ред.) И очевидно Россия подкупила венгерскую политическую элиту. Здесь дело не только в 10 млрд евро. Путин постоянно соблазняет венгров тем, что они будут делить Украину вместе с ним.

Более того, венгерская агрессия связана с менталитетом страны:

– Венгры обижаются на всех вокруг. Им кажется, что после Первой и Второй мировых войн у них забрали территории. У них великодержавный шовинизм. Великодержавный шовинизм мелких наций – это жалкое зрелище. И мы такое зрелище сейчас наблюдаем.

Осложнения конфликта не произойдет. В конце концов Венгрия вынуждена признать неправоту:

– Они начинают играть в “великодержавность”. Все это закончится очередным поражением Венгрии и очередными обидами на европейцев.

Незначительные проблемы для Украины

Венгрия не раз угрожала Украине препятствовать ее европейской интеграции.

У нас будут возникать проблемы с коммуникацией на уровне Европейского союза и НАТО. Это достаточно незначительные проблемы, потому что они решаются давлением со стороны Брюсселя и Вашингтона на Будапешт, – отметил эксперт.

Летом Венгрия попыталась заблокировать участие Украины в саммите НАТО. Однако, после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, Венгрия изменила свое решение.

Если есть воля к сильным решений со стороны Европейского союза и НАТО, есть возможность преодолеть эти проблемы, – подытожил Александр Палий.

Таким образом, в Украине не признают двойного гражданства. Хотя, на законодательном уровне этот вопрос остается недоработанным.

Нет четких терминов единое и двойное гражданство. Также, за паспорт другой страны гражданин не несет ни уголовной, ни административной ответственности. Чего нельзя сказать о государственных деятелей – за двойное гражданство их увольняют с должности.

Венгрия продолжает развивать конфликт с Украиной, не желая идти на компромисс. По одной из версий, венгерские политические деятели работают в сговоре с Путиным, а потому намеренно тормозят евроинтеграцию Украины. Однако, имея поддержку США, Украине удавалось решать эту проблему.

Фото: официальные страницы Facebook, gettyimages, dreamstime

Лилия Ященко