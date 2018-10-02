На фоні конфлікту з Угорщиною постало питання подвійного громадянства. Факти ICTV з’ясували, чи законно мати другий паспорт в Україні, чи передбачений за це штраф та чому Угорщина розвиває конфлікт.

Угорщина діє всупереч міжнародному праву та таємно видає свої паспорти українським громадянам на Закарпатті. Однак, недосконалість української законодавчої бази не дозволяє висунути чіткі звинувачення Угорщині та покарати громадян з двома паспортами.

На своїй сторінці у Facebook Павло Клімкін заявив, якщо Угорщина цього тижня не відкличе свого консула з Берегово, то Україна змушена буде надіслати відповідну ноту угорському уряду.



Нагадаємо, Факти ICTV писали про витоки конфлікту та варіанти його вирішення.

Проблема у законодавстві

Факти ICTV поспілкувались з адвокатами Анатолієм Башловкою та Данилом Гетманцевим та дізнались, як регламентується в Україні подвійне громадянства, чи передбачено за це відповідальність та який статус мають українські угорці на Закарпатті.

Ключова проблема – в законодавстві України немає визначення подвійного громадянства і єдиного громадянства.

Тому ми можемо тлумачити термін Єдине громадянство з різних сторін. Наприклад, адміністративно-територіальні одиниці не можуть створювати свої громадянства, бо воно єдине – українське. А не єдине для однієї особи, – зазначає Гетманцев.

Фактично, українці не можуть мати декілька громадянств, бо в Україні визначено єдине громадянство. Але юридичної відповідальності за це немає.

Не визначена ні відповідальність, ні можливість або не можливість мати інший паспорт. Потрібно звертатися до Конституційного суду для роз’яснення, – зазначає Башловка.

Чіткої адміністративної чи кримінальної санкції за те, що особа набула громадянства іншої держави, немає, – підсумовує Данило Гетманцев.

Позбавлення громадянства

Позбавити людину громадянства може лише президент. Це положення прописано у Законі України №2235 Про громадянство України.

Так, позбавлення може бути за власним бажанням громадянина або за заявою відповідних органів. Існує комісія України з питань громадянства, яка проводить розслідування, якщо підозрює людину у отриманні другого паспорта.

З різних джерел вони можуть дізнатись, що людина має подвійне громадянство. Наприклад, затримання громадянина на кордоні. Проводиться розслідування, підтверджують, що людина стала громадянином іншої держави. Тоді подають заяву президенту, а він приймає указ, – роз’яснює Гетманцев.

Паспорт стає не дійсним з моменту набуття чинності указу президента. Людина вилучається з усіх реєстрів як громадянин України.

Тож, за словами Данила Гетманцева, здавати паспорт або навмисно вилучати його у людини не обов’язково:

– Людина може мати цей паспорт, може не мати його, але він втрачає силу з моменту набуття чинності указу президента.

А як же політики?

Приймаючи громадянство іншої країни, людина дає клятву на вірність. Саме тому постає питання про державних діячів, які можуть мати два паспорти.

Таку особу не можуть допустити до секретних документів країни. Вона може переслідувати національні інтереси як України, так і іншої країни, громадянами якої є.

Людина з двома паспортами не може займати державний пост. Це регулюється Законом України №889 Про державну службу.

Державні службовці, що мають подвійне громадянство, мають бути звільнені:

– Державні службовці, народні депутати та вищі посадові політичні особи не можуть мати подвійне громадянство чи бути громадянами іноземних країн. Це є підставою для звільнення.

Так, екс-главу фіскальної служби Романа Насірова взимку звільнили з посади після оприлюднення документів, які підтверджували, що у нього є громадянство Великобританії.

Українські угорці

Українці, які отримали угорські паспорти, залишаються громадянами України. Таким чином, вони все ще можуть голосувати на майбутніх президентських виборах. До речі, так само вони можуть голосувати і в Угорщині.

Вони мають всі права, які передбачені законодавством для громадян України. Всі політичні права в Україні вони мають до того моменту, поки не будуть указом президента позбавлені свого статусу, – зазначив Гетманцев.

Росія заплатила Угорщині

Факти ICTV поговорили з політологом Олександром Палієм та дізнались, чому Угорщина продовжує роздмухувати конфлікт та чим це загрожує Україні.

За словами експерта, угорський уряд отримав гроші від Кремля за ініціацію конфлікту з Україною. Зокрема 10 млрд євро, які Росія готова виділити Угорщині на побудову атомних реакторів за російськими технологіями:

– Угорщина отримала гроші від Росії. В серпні минулого року був візит Путіна до Орбана (Віктор Орбан – прем‘єр-міністр Угорщини, – Ред.) і очевидно Росія підкупила угорську політичну еліту. Тут справа не лише в 10 млрд євро. Путін постійно спокушає угорців тим, що вони будуть ділити Україну разом з ним.

Більше того, угорська агресія пов’язана з менталітетом країни:

– Угорці ображаються на всіх навкруги. Їм здається, що після Першої та Другої світових воєн у них позабирали території. У них великодержавний шовінізм. Великодержавний шовінізм дрібненьких націй – це жалюгідне видовище. І ми таке видовище зараз спостерігаємо.

Ускладнення конфлікту не відбудеться. В кінці кінців Угорщина муситиме визнати неправоту:

– Вони починають гратись у “великодержавність”. Все це закінчиться черговою поразкою Угорщини і черговими образами на європейців.

Незначні проблеми для України

Угорщина не раз погрожувала України перешкоджати її європейській інтеграції.

У нас будуть виникати проблеми з комунікацією на рівні Європейського союзу і НАТО. Це достатньо невеличкі проблеми, тому що вони вирішуються через тиск з боку Брюсселя і Вашингтона на Будапешт, – зазначив експерт.

Влітку Угорщина спробувала заблокувати участь України в саміті НАТО. Однак, після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, Угорщина змінила своє рішення.

Якщо є воля до сильних рішень з боку Європейського союзу і НАТО, є можливість здолати ці проблеми, – підсумував Олександр Палій.

Таким чином, в Україні не визнають подвійного громадянства. Хоча, на законодавчому рівні це питання залишається недопрацьованим.

Немає чітких термінів єдине та подвійне громадянство. Також, за паспорт іншої країни громадянин не несе ані кримінальної, ані адміністративної відповідальності. Чого не можна сказати про державних діячів – за подвійне громадянство їх звільняють з посади.

Угорщина продовжує розвивати конфлікт з Україною, не бажаючи йти на компроміс. За однією з версій, угорські політичні діячи працюють у змові з Путіним, а тому навмисно гальмують євроінтеграцію України. Однак, маючи підтримку США, Україні вдавалось вирішувати цю проблему.

Фото: офіційні сторінки Facebook, gettyimages, dreamstime

Лілія Ященко