Кабмин принял решение, что все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.
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Также документом урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения гражданских паспортов образца 1994 года.
Напомним, Факты ICTV писали о том, как оформить ID-карту.
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