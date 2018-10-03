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Хто обов’язково повинен змінити паспорт-книжечку на ID-карту

Кабмін прийняв рішення про те, що всі громадяни України можуть за бажанням обміняти свій паспорт у формі книжечки на ID-карту.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, якщо особа, яка досягла 25 або 45 років, не звернулася в установленому порядку протягом місяця для вклеювання в паспорт-книжечку фотографії, то такий паспорт підлягає обов’язковому обміну на ID-карту.

Читайте: ID-картки: усі нюанси

Також документом врегульовано механізм визнання недійсним та знищення цивільних паспортів зразка 1994 року.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як оформити ID-карту.

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