Министерство обороны Украины показало карту заминированных территорий.

Об этом сообщает Минобороны.

С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами разработаны Информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны.

В настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненной минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире.

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С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах.

Напомним, в оккупированной Горловке двое подростков подорвались на мине.