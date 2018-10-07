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Міноборони показало карту замінованих територій в Україні

Міністерство оборони України показало карту замінованих територій.

Про це повідомляє Міноборони.

З метою зниження загрози нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами розроблено Інформаційну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

На теперішній час Україна є однією з найбільш забрудненою мінами та вибухонебезпечними предметами залишками війни держав у світі.

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З початком агресії Російської федерації на території Донецької та Луганської областей мали місце неодноразові випадки підриву військовослужбовців та цивільного населення на вибухонебезпечних предметах.

Нагадаємо, в окупованій Горлівці двоє підлітків підірвалися на міні.

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