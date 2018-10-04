Верховная Рада закрепила для армии и полиции приветствия Слава Украине! – Героям слава!

Верховная Рада приняла закон ( №9036) О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приветствия Слава Украине! – Героям слава!

За данное решение проголосовал 271 народный депутат.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законом внесены изменения в Устав внутренней службы ВСУ, Устава гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевого устава ВСУ, а также в закон О Национальной полиции Украины относительно установления нового воинского приветствия, а также упорядочено Ритуал поднятия Государственного флага Украины.

В законе закреплено обращение “пан (пани)” вместо “товарищ”.

Напомним, в августе президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который будет заменять устаревшие военные поздравления на Слава Украине.