С 8 октября Кабмин восстанавливает масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции в рамках политики безопасности дорожного движения.

В течении недели режим контроля движения будет иметь определенным образом просветительский характер – водителей устно предупредят о превышении.

Но потом нарушителей начнут штрафовать в соответствии с законодательством, сообщает Правительственный портал.

– И тут я должен сказать: мне не надо ни штрафы, ни наказания. Нужно, чтобы и водители были здоровы, и пешеходы. Первую неделю Нацполиция будет предупреждать. Дальше – задействуем все механизмы, – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он также обратил внимание, что проверке подлежит и соблюдение технических норм вывода транспорта в рейс.

Приборы измерения скорости TruCam прошли соответствующую сертификацию еще при ввозе на территорию Украины.

В пилотном режиме привлечения к ответственности (штрафов) не будет, это “предупредительный” период.

В случае фиксации нарушения, патрульные будут останавливать авто и объяснять водителю необходимость соблюдения безопасной скорости.

Уже через неделю водителей начнут привлекать к ответственности.

В случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, водителей будут штрафовать на 255 грн. Если скорость превышена более чем на 50 км/ч, сумма штрафа составит 510 грн.

Со временем места с фиксацией скорости будут меняться. Однако это всегда будут места с повышенным уровнем аварийности.

Читайте: Под угрозой магистрали: сколько в Украине аварийных мостов

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что на аварийно-опасных участках автодорог государственного значения и в местах концентрации ДТП сотрудники патрульной полиции начнут использовать портативные устройства измерения скорости TruCam для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Кроме того, в местах фиксации нарушений скоростного режима также будут служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.