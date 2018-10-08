З 8 жовтня Кабмін поновлює масштабний контроль швидкості спеціальними засобами та силами Національної поліції у рамках політики безпеки дорожнього руху.

Упродовж тижня режим контролю руху матиме певним чином просвітницький характер – водіїв усно попереджатимуть про перевищення.

Але потім порушників почнуть штрафувати відповідно до законодавства, повідомляє Урядовий портал.

– І тут я маю сказати: мені не треба ні штрафи, ні покарання. Потрібно, аби і водії були здорові, і пішоходи. Перший тиждень Нацполіція буде попереджати. Далі – задіюємо всі механізми, – заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Він також звернув увагу, що перевірці підлягатиме й дотримання технічних норм виводу транспорту в рейс.

Прилади вимірювання швидкості TruCam пройшли відповідну сертифікацію ще під час ввезення на територію України.

У пілотному режимі притягнення до відповідальності (штрафів) не буде, це “попереджувальний” період.

У разі фіксації порушення, патрульні зупинятимуть авто та пояснюватимуть водієві необхідність дотримання безпечної швидкості.

Вже за тиждень водіїв почнуть притягувати до відповідальності.

У разі перевищення швидкості на понад 20 км/год, водіїв штрафуватимуть на 255 грн. Якщо швидкість перевищено на понад 50 км/год, сума штрафу становитиме 510 грн.

З часом місця з фіксацією швидкості змінюватимуться. Однак це завжди будуть місця з підвищеним рівнем аварійності.

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Раніше у прес-службі МВС поінформували, що на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг державного значення та у місцях концентрації ДТП працівники патрульної поліції почнуть використовувати портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів.

Окрім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму також будуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.