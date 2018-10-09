ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційної політики щодо Росії до січня 2019 року.
Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року.
Про це повідомила Європейська правда, посилаючись на свого кореспондента у ПАРЄ.
Зазначається, що під час обговорення даного питання доповідачка Петра де Суттер заявила про припинення дебатів та відкладання розгляду даного питання до січня 2019 року.
– Я почула дуже емоційні аргументи, навіть гнів (щодо спроби прощення Росії – Ред.). Були і конструктивні аргументи. Та ми бачимо, що голосів немає. Тому я пропоную відкласти дискусію до січня, — йдеться у повідомленні.
За відповідне рішення проголосувало 99 депутатів, проти — 79. Ще 16 депутатів утрималось.
Для зміни санкційних правил щодо Росії необхідна була підтримка щонайменше двох третин депутатів.
Українська делегація розцінила результати даного голосування як успіх.
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