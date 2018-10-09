ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційної політики щодо Росії до січня 2019 року.

Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року.

Про це повідомила Європейська правда, посилаючись на свого кореспондента у ПАРЄ.

Зазначається, що під час обговорення даного питання доповідачка Петра де Суттер заявила про припинення дебатів та відкладання розгляду даного питання до січня 2019 року.

– Я почула дуже емоційні аргументи, навіть гнів (щодо спроби прощення Росії – Ред.). Були і конструктивні аргументи. Та ми бачимо, що голосів немає. Тому я пропоную відкласти дискусію до січня, — йдеться у повідомленні.

За відповідне рішення проголосувало 99 депутатів, проти — 79. Ще 16 депутатів утрималось.

Для зміни санкційних правил щодо Росії необхідна була підтримка щонайменше двох третин депутатів.

Українська делегація розцінила результати даного голосування як успіх.



Росія не повернеться у ПАРЄ! В Асамблеї відмовилися голосувати за скасування санкцій / 2 фотографии

Читайте: Хоч тушкою, хоч опудалом! Геращенко про спроби Ягланда повернути РФ у ПАРЄ

Факти ICTV писали, чи є у Росії можливість повернутись, до чого це призведе у ПАРЄ та як загрожує Україні.