Деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины часто подвергается критике. Факты ICTV рассказывают, как в НАБУ попадают дела, кого проверяют и эффективна ли организация.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано весной 2015 года.

За это время там уличили в коррупции более 360 человек. Среди них:

Факты ICTV вместе с политологами Андреем Золотаревым и Владимиром Фесенко рассказывают, почему НАБУ выборочно проводит проверки, как выбирает кого проверять и эффективна ли структура сегодня.

Договорные игры или ограниченность ресурсов?

НАБУ регулярно отчитывается о своей деятельности. Однако, дела, которые они рассматривают, касаются только части политиков. Те, чья коррупционная деятельность не подвергается сомнениям, остаются вне объектива НАБУ.

Крупные монополии, которые злоупотребляют положением, продолжают деятельность. Зато закупка Укрзализныцей 20 локомотивов заставляет НАБУ открыть дело. Почему НАБУ не замечает явных коррупционных сделок?

Андрей Золотарев считает, что НАБУ не может работать с большими коррупционными схемами:

– Очень большие ожидания, что это будет антикоррупционная инквизиция, которая заработает и начнет сотнями бросать за решетку коррупционеров. Но крупная рыба оказалась не по зубам команде Сытника.

В первый год деятельности НАБУ имело лучшие рейтинги среди правоохранительных структур. Но кредит доверия истек, а НАБУ достаточно заметно теряет общественную поддержку.

После того, как летом директор бюро Артем Сытник был замечен ночью в гостях у президента, НАБУ начали подозревать в нечестной работе и предвзятости:

– Организация, которая должна была быть вне системы, начала играть в договорные игры. Мы видели, как ночью Сытник ездил в Козин. Договоренности за кулисами – это не нормальная практика. Поэтому, антикоррупционная “гора родила мышь”.

Однако, Владимир Фесенко уверен, что выборочность проверок НАБУ обусловлена ​​недостатком ресурсов организации:

– Всех одновременно проверить невозможно. В НАБУ ограничен количественный состав детективов и недостаточно ресурсов. Так или иначе будет определенная выборочность.

Так, в НАБУ работает около 700 человек, в то время как в СБУ – 31 тыс., а в Нацполиции – 150 тыс.

Кого проверяют?

Факты ICTV задались вопросом: как дело попадает в НАБУ?

По официальным данным, следователь или прокурор в течение 24 часов должен внести данные в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование. Основанием могут послужить заявление, сообщение о правонарушении или самостоятельное выявление им незаконных манипуляций.

На официальном сайте НАБУ можно оставить сообщение о подозрении в коррупционной деятельности или записаться на прием к директору.

Кроме официальных путей рассмотрения дел, еще есть определенные критерии, которые заставляют детективов НАБУ начать расследование, считает Фесенко.

Анализ деклараций. Время от времени бюро анализирует декларации чиновников, особенно тех, у кого большие доходы. В января 2019 года стартует новая волна деклараций. Очевидно, тогда можно будет наблюдать за эффективностью работы НАБУ.

Время от времени бюро анализирует декларации чиновников, особенно тех, у кого большие доходы. В года стартует новая волна деклараций. Очевидно, тогда можно будет наблюдать за эффективностью работы НАБУ. Резонансность. Дело против руководителя государственной фискальной службы Романа Насирова или мэра Одессы Геннадия Труханова вызывает больший резонанс и медийное внимание.

Дело против руководителя государственной фискальной службы или мэра Одессы вызывает больший резонанс и медийное внимание. Сигналы. Это могут быть жалобы других депутатов против коллег или материалы СМИ. Дела против Министра юстиции Антона Петренко и против депутата Антона Геращенко были открыты именно такой технологией. Это не была инициатива НАБУ.

Не думаю, что здесь есть политическая заангажированность. Дела открываются и против представителей действующей власти, и против оппозиционных депутатов, – отметил Фесенко.

Эффективность НАБУ

По данным НАБУ, они завершили 155 досудебных расследований. В 49 случаях не произошло даже подготовительных заседаний. А с 33 дел, дошедших до суда, только в 2 случаях удалось вынести приговор в виде лишения свободы.

В НАБУ объяснили, что проблема в судебной системе:

– Часто затягивание рассмотрения обусловлено объективными причинами: нехватка судей, чрезмерная загруженность, невозможность сформировать коллегию из-за отсутствия профессионального опыта.

Такого же мнения придерживается и политолог Владимир Фесенко. По его словам, Соломенский суд, который должен рассматривать дела НАБУ, не успевает это делать – у них не хватает судей:

– Главные причины не в НАБУ, а в том, что судебная система у нас переживает серьезный кризис и не успевает рассматривать дела.

Андрей Золотарев же говорит о недостатке профессионализма детективов:

– Вопрос в профессиональном уровне НАБУ. Мы часто видели, как их работники (в деле Розенблатта и Полякова) предполагалось ошибок, которые позволяют адвокатам развалить дело.

Коэффициент полезного действия НАБУ неудовлетворителен. Проблема – игра в большой и маленький PR, недостаточная профессиональность и сопротивление системы. НАБУ еще не отработало носки за 300 грн, – подытожил эксперт.

Речь идет об отчете НАБУ 2016 года, где было указано о закупке носков для спецназа по 373 грн за пару.

НАБУ заявляет, что проблема с судебной системой может решить создание Высшего антикоррупционного суда:

– Начало работы Высшего антикоррупционного суда сможет поставить точку в расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины.

НАБУ и выборы

Коррупция занимает третье место среди проблем страны, считают украинцы. По крайней мере такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии. НАБУ может спекулировать на этом во время избирательной кампании 2019.

Антикоррупционная риторика будет в пятерке самых важных тем избирательной кампании. Она социологически обусловлена. Именно поэтому, если будет громкое дело, то есть вероятность, что НАБУ может сыграть в политику по большому, – считает Золотарев.

Деятельность НАБУ не оправдала надежд, а его эффективность подвергается сомнениям. Тем не менее, бюро регулярно проводит расследования коррупционных схем политических деятелей и отправляет их в суд.

Из-за ограниченного количественного состава и отсутствия технического обеспечения, НАБУ не может комплексно проверить всех чиновников. Поэтому расследования проводятся выборочно. Кто или что влияет на выбор НАБУ – неизвестно.

Фото: dreamstime, официальные страницы Facebook

Лилия Ященко